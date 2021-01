Un mensaje regional del CEO de Stellantis: “Toda empresa tiene sus límites”

En su debut oficial como CEO de Stellantis, el gigante automotor que nació tras la fusión entre FCA Automobiles (Fiat-Chrysler) y el Grupo PSA (Peugeot-Citroën), el portugués Carlos Tavares les envió un mensaje a los gobiernos de Brasil y de Argentina, a partir de la salida de Ford del socio mayor del Mercosur. “Cualquier empresa, toda empresa, tiene sus límites”, aseguró el ejecutivo, en una conferencia de prensa en la que participó El Cronista Comercial.

Para Tavares, quien era piloto del grupo francés, el cierre de fábricas que anunció Ford la semana pasada en Brasil fue una “señal de alerta” para la región.

“Como ya hemos visto, un fabricante de automóviles anunció cierre de plantas en Brasil. Esa, más bien, una pregunta que hay que hacerles a los gobiernos y no a los fabricantes de autos”, respondió Tavares, consultado sobre qué hará Stellantis con el exceso de capacidad que, en estos momentos, tiene en ese país y en Argentina por el derrumbe de actividad.

“Hay un momento en el que uno va acumulando todas las exigencias, todas las normativas, todos los aranceles. Llega un momento en el que ya no se puede más”, continuó. Sin embargo, aclaró: “Hasta ahora, el equipo de FCA hizo un trabajo fantástico en América latina. La presencia combinada con PSA nos da un share de 17%. Hemos podido ser más competitivos que nuestros pares y pudimos encontrar valor para nuestros accionistas, manteniendo una presencia que crea puestos de trabajo y, también, les brinda gran movilidad a los ciudadanos. Pero llega un momento en el que tenemos que darnos cuenta de que hay límites a los vientos contrarios que uno puede capear. Y que esos vientos, que vienen de factores externos, nos pueden conducir a decisiones muy difíciles. Como la de la semana pasada”, aseguró, en alusión directa al n de los 100 años de presencia industrial de Ford en Brasil.

En el Mercosur, Stellantis tiene cinco fábricas de vehículos. Tres están en Brasil, de las cuales dos son de FCA (Betim y Goiana) y una de PSA (Porto Real).

En Argentina, hay dos: Ferreyra, Córdoba (FCA), y El Palomar (PSA). Una de las premisas con las que nació el grupo es no cerrar ninguna planta en el mundo como consecuencia de la fusión.

“Ese (el cierre de fábricas) no es un problema ahora mismo”, aclaró Tavares.

“No estamos en esa situación. Por suerte, seguiremos mejorando nuestras operaciones, asegurándonos de que América latina tenga suficiente autonomía para realizar la fabricación y la ingeniería de los productos, para atender a los mercados de la región. Pero lo de la semana pasada es un alerta que nos hace ver que hay límites”, remarcó, sobre el anuncio de Ford.

“¿Podrá sobrevivir la industria automotriz de Brasil y la Argentina al margen de la ola de electricación”, se le preguntó.

“La respuesta a eso es: ¿los países quieren industria automotriz sí o no?”, replicó el CEO. “¿Quieren que sus ciudadanos tengan libertad de movilidad? ¿En qué medida se quiere proteger esa libertad para disponer de una movilidad segura, limpia y asequible?”, subrayó. ”Trabajamos muy duro para conseguirlo. Pero llega un momento en el que los vientos contrarios son demasiado fuertes”, añadió.

“Hasta ahora nuestros equipos han demostrado una gran resiliencia, un gran nivel de pericia, de competencia. Me gustaría felicitarlos. Pero uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro. Debemos tener en mente que cualquier empresa, toda empresa, tiene sus límites. Debemos estar conscientes de ello”, enfatizó.

“Por supuesto, esto es un comentario amistoso. Pero hay que entender que uno no puede ir superponiendo límites, exigencias, normativas... Llega un momento en que ya no se puede gestionar. Pero esto, por ahora, no lo hemos visto en Stellantis”, aclaró.

Desafío eléctrico

En relación a cómo sobrevivirá la industria automotriz en la región al margen de la electricación, aseguró: “Esa también es una pregunta a los gobiernos. Tenemos la tecnología y la capacidad de fabricación. ¿Podemos garantizar que será lo sucientemente asequible para el poder adquisitivo de los ciudadanos? Esa es la pregunta. La electricación supone un aumento de los costos. Eso pone a las empresas en dificultades porque reducen sus márgenes o aumentan sus precios y, entonces, pierde una buena parte de los clientes”.

Reconoció Tavares que los vehículos eléctricos son caros para las clases medias, en general. “Hay que hacerle la pregunta a los gobiernos locales: ¿qué desean plantear? ¿Seguimos trabajando con motores de combustión interna o copiamos lo que ocurre en otras regiones? Hay que asegurarse de que sea asequible para alcanzar el nivel de libertad de movilidad que desean los ciudadanos. Eso es una decisión política, no les corresponde a los fabricantes de vehículos. Esa es la pregunta que hay que plantearle a los gobiernos”, opinó.

El CEO de Stellantis aclaró que la automotriz, que será el cuarto fabricante global de vehículos, con una producción global combinada de 8 millones de vehículos anuales y 14 marcas, está para aportar soluciones.

“La electricación no es fácil. Es costosa y los costos bajarán cuando haya el volumen necesario. Tampoco es una tecnología que uno pueda desplegar en muchas partes del mundo porque muchas comunidades no tienen el poder adquisitivo para costearla”, explicó.

“La pregunta sobre los cierres hay que hacérsela a la empresa que tomó la decisión”, repitió, ante la insistencia de la prensa. “Lo que yo puedo armar es que la electricación de la movilidad supone costos adicionales significativos en el producto. Y es muy elevado, en la medida que los volúmenes no lleguen a cierto nivel. Ahí, las opciones son subir el precio para proteger los márgenes (y muchos clientes no podrán comprarlos porque son caros) o no reflejar esos costos adicionales en el margen. Pero, entonces, uno se pone en dicultades”, indicó.

“En ambos casos, uno tendrá problemas sociales. Porque restringirá el acceso a la movilidad o se perderán empleos. Por eso, hay que aportar soluciones para los clientes. Hoy vemos cómo en muchas partes del mundo la electrificación fue la respuesta para reducir los requisitos de reducción de emisiones de dióxido de carbono que fijaron los gobiernos. Nosotros queremos contribuir. Pero, ¿quién lo pagará? Si serán los fabricantes, habrá problemas. Está en manos de los gobiernos encontrar esas soluciones”.

“Tenemos una gran presencia en América latina. Deseamos colaborar. Pero lo que veo ahora es que el nivel de asequibilidad que necesitamos en América latina y el Mercosur es tan exigente que no veo cómo a corto o, incluso, mediano plazo, podremos introducir la electrificación en la región, pese a que tenemos la tecnología para hacerlo”, advirtió.

Grandeza es mejor

PSA reclutó a Tavares de Renault, donde fue mano derecha del brasileño Carlos Ghosn. Fue, junto a John Elkann, nieto de Gianni Agnelli y actual presidente de Stellantis, uno de los promotores de la fusión, en la que también tuvo participación clave Mike Manley, CEO de FCA.

Dentro del equilibrio con el que se manejará la gobernanza del nuevo grupo, Manley será el piloto de la operación en las Américas, donde está el 44% de los negocios del holding que empezó a funcionar esta semana.

La operación conjunta tiene fábricas en más de 30 países y vende sus vehículos en 130. “Grandeza es más que tamaño”, es el mantra con el que nació Stellantis, uno de cuyos principales objetivos son los 5000 millones de euros que proyecta alcanzar de ahorro de costos, de los cuales el 80% provendrá de sinergias y que, develó Tavares, se alcanzarán en cuatro años. (Cronista -RIPE) l