Un penal al ángulo, uno que rompe la red y otro a la tribuna

Suárez tuvo el penal, lo erró y Uruguay quedó afuera de la Copa.

Talvi tuvo el penal, pateó con ganas, gol, y rompió la red. Lacalle Pou la clavó en un ángulo. Martínez la tiró afuera, a la tribuna.

La “barra” de Ernesto festejó el gol, pero la hinchada en sentido amplio, celebró con prudencia (esperando señales de unidad partidaria).

La hinchada de Luis festejó casi como si hubiera ganado la Copa (aunque parte de la barra grande, la de adversarios internos derrotados, se fue el domingo cabeza gacha).

La barra y la hinchada de Daniel quedó desconcertada, irritada, amargada.

La relación con el fútbol tiene una explicación: en Uruguay fútbol y política han ido de la mano, tanto en el cruce de intereses de dirigentes (el libro Goles y votos de Luis Prats lo ilustra bien); y el desarrollo de la Copa América se ha superpuesto con el tramo final de campaña electoral y la propia votación: eso alienta a la comparación.

El penal es una oportunidad clara de gol: hay más probabilidad de lograr el tanto que de no hacerlo, pero en el margen, varios son errados o atajados por el rival.

Volviendo a la imagen futbolera, los candidatos elegidos en los tres principales partidos políticos fueron esos tres; todos ganaron la ronda clasificatoria dentro de su lema, y ahora importa ver cómo arrancaron para la competencia fundamental.

Los candidatos se ven en la administración de la victoria, tanto en el festejo y la imagen hacia sus electores y público en general, como en los primeros pasos posinternas: armado de la fórmula, reunificación del partido para salir con fuerza, y estrategia para acercamientos con potenciales aliados de futuro cercano.

El candidato nacionalista dejó claro que tiene un plan, con un objetivo central, metas confluyentes, y un cronograma para la estrategia asociada. Será bueno o mal, pero es un plan. Y que ante una decisión importante, como la candidatura a vice, tiene alternativas según el resultado. Además tiene su plan de búsqueda de coincidencias con correligionarios primero, y competidores y aliados, después. Y eso es la base para un texto programático que sirve de base de acuerdo electoral, y a su vez contenido de una ley de urgente consideración para enviar al Parlamento en marzo; siempre y cuando su plan sea exitoso.

La forma de cerrar la fórmula, de mantener a raya al intruso Sartori, de presentar a Beatriz Argimon y detallar atributos para el cargo, y la convocatoria a coordinar un programa común, generó algarabía en la hinchada blanca.

El candidato colorado se tomó tiempo para resolver la fórmula, porque quiere una imagen que le permita llegar a exvotantes frentistas, blancos y del PI, que cree que conquistó el domingo 30. Talvi siempre creyó que podía ser presidente, pero primero tenía que convencer que podía ganarle a Sanguinetti. Ahora sí quiere ir por la banda presidencial y cuando le recuerdan que el Partido Colorado está con techo bajo, que ha mejorado pero se mantiene en una “banda de flotación” de entre 15% y 20%, Talvi canta retruco: antes me decían que no podía ganarle a Sanguinetti y le gané con holgura; ahora dicen que no puedo ganarle a Lacalle Pou…

El candidato frenteamplista dedicó la semana a un periplo en busca de la vice, como si fuera el cuento de Cenicienta, con el zapato en la mano buscando el pie que calzara el talle justo. ¿Estuvo bien o mal? La respuesta es subjetiva, pero lo que es objetivo es la calentura que transmitían dirigentes de todos los sectores, y la angustia que mostraban militantes en redes sociales.

La queja fue por desprolijidad en el trascendido de nombres, por considerar que había manoseo de camaradas, y porque ante la opinión pública se mostraba una realidad agria.

Aunque el resultado electoral fue el más previsible de todos, no había un plan para acordar la fórmula, ni nombres claros que entusiasmaran a la militancia y la dirigencia.

La elección de la exedila Graciela Villar, también dolió en el astorismo, porque los dejó en diciembre para apoyar a Bergara. Villar se fue junto a Enrique Pintado al que conoce desde la militancia de ambos en el sindicato de salud privada y en el Partido Comunista preimplosión de la URSS.

La decisión de Martínez, y la forma de tomarla, cayó mal en la mayoría de dirigencia frenteamplista, justo cuando analizaban una encuesta de intención de voto hacia octubre que da una proyección de derrota para el oficialismo.

El punto de partida es bueno para unos, y malo para otros.

Lacalle arrancó bien, aunque eso no quiere decir que pueda seguir administrando con facilidad una interna compleja, donde la corriente de Larrañaga quedó herida y disgustada; el movimiento de tres intendentes fracasó pero no asume el fracaso y cree que puede tener proyección, y Sartori perdió pero mantiene margen para hacer daño partidario.

O sea, Lacalle Pou metió buen gol, pero el partido sigue .

Talvi festejó pero en la victoria no abandonó un reflejo personalista, y ni consulta con la mesa chica de sus dirigentes más influyentes.

Martínez concluyó el “reality show” y en redes sociales aparecieron felicitaciones y elogios a él y su compañera de fórmula. Pero en la interna del Frente, el clima quedó caliente, como contraste del frío de la calle.

Faltan tres meses y medio para volver a votar, pero blancos y colorados refuerzan la idea de ventaja sobre un Frente Amplio que pasa por uno de sus peores momentos.