Un tuit y Guns N´Roses, el resumen de la "pelea" por los talentos entre el CEO de Infocasas y Galperín

La competencia entre las empresas tecnológicas por conseguir los mejores talentos para sus equipos es algo conocido. El martes quedó en evidencia con un curioso intercambio entre Ricardo Frechou, CEO de la plataforma uruguaya InfoCasas, y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín.

A través de un tuit Frechour le pidió a Marcos Galperin que “no llame todos los meses a los vendedores de InfoCasas para ofrecerles trabajo” y le sugiere que busque candidatos en otros lugares.

La respuesta no se hizo esperar por parte de Galperin, quien se limitó a contestarle con un GIF del cantante Axl Rose, vocalista de la banda de rock Guns N’ Roses, con el sobreimpreso “Welcome to the jungle” (bienvenido a la jungla), en referencia a la famosa canción de la banda de fines de los ochenta.

Frechou se tomó con humor la respuesta y hasta dijo que podía generar “publicidad gratis”. Galperin no volvió a contestar, pero el intercambio suscitó varios comentarios de la comunidad tuitera