Una charla para entender la crisis que atraviesa Nacional y cómo piensan salir

Gonzalo Lucas, segundo vicepresidente de Nacional, director de Deloitte e integrante del equipo económico que formó José Decurnex para sacar adelante a Nacional, explicó a Referí la situación financiera del club y los motivos de las primeras medidas que se tomaron, que fueron directamente al bolsillo de los socios y butaquistas.

¿El panorama que encontraron en Nacional es desolador?

Hubo candidatos que se bajaron de las presidencia cuando se enteraron cual era la situación de Nacional. Cuando se enteraron más o menos los números prefirieron no presentarse. Hubo otros que sí y todos éramos conscientes de que la situación de Nacional era crítica. Lo que nos pasó y le pasa en general a todo el mundo es que cuando llegas es peor porque hay urgencias, hay necesidades. La gran sorpresa que nos encontramos fue que había una serie de vencimientos para esta semana y la que viene, y hay que hacerles frente porque eran vencimientos de entidad, de magnitud y había que salir a buscar la forma de pagar. En este tema puntual, no podemos seguir funcionando como funcionamos, le debemos al plantel cuatro meses y medio, le debemos a proveedores una fortuna, están continuamente llamando para cobrar sino no te prestan servicios, los empleados tienen dudas acerca de si van a cobrar el aguinaldo, el salario vacacional. Entonces, no podemos seguir operando así. Lo primero que tenemos que hacer es reestructurar ingresos y egresos para poder empezar a cumplir. Vamos a ir por el lado de los egresos, que será muy significativo, pero también tenemos que ir por el lado de los ingresos.

¿Una de las grandes sorpresas fue una deuda de US$ 500 mil con el BPS?

Sí, es cierto, es una deuda que hay que pagar y estaba contabilizada. La sorpresa capaz que es el vencimiento y lo que había de caja. Había cosas que no estaban contabilizadas, esa no es la situación. La sorpresa fue que vence el BPS y DGI el 20 de diciembre, que son US$ 500 mil como tu dijiste o la cifra que sea pero es de ese entorno, y ¿cómo la vamos a pagar? Ah, no sé. Y vi la firma. ¿Y se puede ir a un banco? No, no se puede porque para ir a un banco hay que pedir esto y lo otro. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se paga? Esas son cosas que usualmente en las empresas, obviamente en un club deportivo pueden llegar a pasar estas cosas, se tiene previsto. Si vence DGI y BPS el 20, voy a pagarlo de esta forma o de esta otra. Tuvimos que salir a buscar eso y estamos en vías, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. El aumento no tuvo que ver con eso pero es simplemente un indicador de cómo está la situación en Nacional.

Eso motivó el aumento de la cuota social para 2019.

Las dos preguntas que nos hacen es ¿Por qué? ¿Por qué ahora? El tema es que dentro de los ingresos de Nacional por cuotas y por butacas que son una parte importante, el año pasado el club recaudó US$ 4 millones por cuota y US$ 600.000 por butacas, la mitad se recibe en enero. Y hoy había que comunicarle a las tarjetas de crédito porque la mayoría está con débito y a RedPagos, cuánto se iba a cobrar. Entonces si hacíamos lo que se venía haciendo, aumentar más o menos un 10%, se recaudaba US$ 180.000 dólares menos que el año pasado, por el tipo de cambio, porque el año pasado el cambio en enero estaba a $ 28 y ahora a $ 32. Entonces teníamos que hacerlo por encima si queremos empezar a genera un flujo para que a partir de enero Nacional pueda empezar a cumplir con las obligaciones que tiene. Y decir algo y cumplirlo, empezar a ser creíble.

¿Cuándo diseñaron la primera medida estimaron qué porcentaje de socios se puede borrar?

No tenemos un estudio de elasticidad como se debería tener, pero hicimos distintos tipos de escenarios, si renuevan el 100%, si renuevan el 98%, 95% o 93%. Y obviamente, siempre nos da que genera más flujo de caja. Hicimos cuánto va a recaudar Nacional en distintos escenarios. Aspiramos a que la situación no sea, por eso comunicamos y explicamos. Es más, pedimos al que no es socio que necesitamos del apoyo.

¿Cuántos socios tiene Nacional?

Habilitados para votar fueron en el entorno de los 35.000 socios y pagantes hay más, pero esa es una de las tareas que empezamos a implementar, queremos sincerar el padrón social, esto es de la cantidad de socios que tenemos que son como 84.000, ver cuáles están al día, cuáles no, hay algunos que hace mucho tiempo que no están al día y es como si no fueran socios. Queremos transparentar toda esa situación.

¿De dónde va a salir la plata para pagar el 20?

Estamos golpeando distinto tipos de puertas y ya está bastante encaminado eso. Tenemos estudios, toda una serie de hipótesis, pero hasta que no las definimos, hasta que no empecemos a implementarlas no las queremos comunicar. Queremos ser creíbles, a eso apuntamos, si decimos tal cosa lo hacemos, y por qué lo hacemos.

¿Cómo sigue ahora el trabajo?

El foco ahora es la elección del técnico y luego la conformación del plantel. En eso están trabajando fortísimo José Decurnex, Alejandro Balbi e Iván Alonso, con la consulta a Víctor Espárrago y otros asesores deportivos. Lo que hemos hecho es dividirnos en funciones: nuestra función es decir de qué forma equilibramos el presupuesto, plantear distintos escenarios, y luego que la directiva tome la decisión. Lo nuestro es hasta ahí. Luego, con ese presupuesto se va a gastar tanto en la parte deportiva, y eso toman Alonso, Decurnex y Balbi para implementarlo desde el punto de vista deportivo.