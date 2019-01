Una “fecha inolvidable” para Santiago Rodríguez

Para Santiago Rodríguez, el juvenil enganche de Nacional, el 15 de enero de 2019 será una “fecha inolvidable”, según escribió en sus redes sociales tras debutar en la Primera División tricolor ante River Plate, este martes en el Campus de Maldonado.

“Día de mi debut con el equipo que amo. Gracias Nacional por todo y a mis compañeros que me hicieron sentir excelente dentro y fuera del campo. Vamos Nacional, recién comienza esto”, escribió en su cuenta de Twitter, donde compartió sus primeras fotos en el principal equipo albo.

15.1.19 fecha inolvidable✏️. Día de mi debut con el equipo que amo. Gracias Nacional por todo y a mis compañeros que me hicieron sentir excelente dentro y fuera del campo. Vamos Nacional, recién comienza esto🔴⚪️🔵🍀🙏🏽🙌🏼 pic.twitter.com/qv7XxfGpg8 — Santiago Rodriguez (@23SRodriguez) January 16, 2019

El juvenil de 19 años fue uno de los destacados en el primer equipo que paró el DT argentino Eduardo Domínguez.

Fue el encargado de las pelotas quietas desde el comienzo del partido y tuvo su primera acción de peligro con una pisada dentro del área, en la que dejó en el camino a dos marcadores, aunque luego su remate se lo sacó Franco Armani en gran forma y en dos tiempos.

El volante completó los 90 minutos de juego y cerró una buena actuación.

Rodríguez es uno de los juveniles ascendidos de cara a esta temporada. Integró la preselección uruguaya sub 20 y antes participó en procesos sub 15 y sub 17. El año pasado fue campeón de la Libertadores sub 20 con Nacional.

“Tiene uno contra uno y es muy eficiente en situaciones de gol. Siempre aporta dos dígitos de goles en sus temporadas”, dijo a Referí el responsable de formativas de Nacional, Sebastián Taramasco, al presentar al joven talento.