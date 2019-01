El perfil de los juveniles ascendidos por Nacional

Nacional comenzará este miércoles a la hora 17 en Los Céspedes su pretemporada para el 2019 sin los 14 jugadores cuyos contratos vencieron a fin de año.

Al único jugador que se pretende renovar es al argentino Gonzalo Bergessio.

Y tal como había anunciado en su campaña electoral el presidente José Decurnex, Nacional echó manos a sus divisiones formativas para nutrir al plantel principal.

En tal sentido fueron ascendidos Nicolás Rodríguez, Renzo Orihuela, Facundo Parada, Agustín Sant’Anna, Santiago Merlo, Leandro Añazco, Emiliano Martínez, Alfonso Trezza, Martín Satriano y Santiago Rodríguez.

Rodríguez, Parada, Merlo, Martínez, Trezza y Rodríguez integraron el plantel de la sub 20 de Nacional que el año pasado hizo historia y se coronó campeón de la Copa Libertadores de la categoría, primera vez para un equipo uruguayo.

Ya habían sido ascendidos a mitad del año pasado otros integrantes de ese plantel: Joaquín Trasante, Thiago Vecino y Brian Ocampo, quien jugó con Alexander Medina 11 partidos en Primera División, siendo incluso titular en el clásico del Clausura. En esa misma fecha se ascendió al golero Guillermo Centurión.

Otras figuras de ese plantel ya fueron transferidos al exterior sin pasar por el primer equipo como el golero Franco Israel, el volante Juan Manuel Sanabria o el delantero Guillermo May.

Referí consultó al coordinador de juveniles Sebastián Taramasco para trazar el perfil de cada uno de los ascendidos.

Defensas

Nicolás Rodríguez. Es generación 1998, tiene 20 años y fue campeón sudamericano sub 20 con Uruguay en 2017 y sub 20 con Nacional en 2018. Mide 1,84 m, es derecho pero puede jugar en ambos perfiles de la zaga. “Es fuerte y tiene mucha capacidad en el duelo defensivo”, dijo el coordinador de juveniles tricolor Sebastián Taramasco.

Renzo Orihuela. Zaguero categoría 2001, con mucha valencia física, saltabilidad, veloz, buen juego aéreo. Es salteño y está en el club desde séptima.

Facundo Parada. Zaguero, jugó en las selecciones sub 15 y sub 17 los Sudamericanos. Tiene talla, buena técnica. Llegó al club a la preséptima. Campeón de la Libertadores sub 20.

Agustín Sant’Anna. Lateral derecho que llegó a mediados de 2018 a la Tercera procedente de Cerro. Jugó el Sudamericano sub 20 en 2017 y fue campeón. En los tricolores ha jugado como volante externo o interno por derecha.

Santiago Merlo. Lateral izquierdo, generación 1998, zurdo, de muy buena técnica. Llegó a la quinta desde Pando. “Posee un buen remate”, dijo Taramasco. Fue el 6 de la Libertadores sub 20 campeona.

Leandro Añazco. Lateral izquierdo, generación 2001, “bastante equilibrado en todos los conceptos de marca y de pasar al ataque donde su principal virtud es la ejecución de pelota quieta y su pegada”, según Taramasco.

Volantes

Emiliano Martínez. Volante central, generación 1999, de Maldonado; mide 1,83 m, antes era enlace o media punta por lo que se caracteriza por el buen pie. Posee buen juego aéreo. Fue el 5 de la sub 20 campeona de la Libertadores.

Alfonso Trezza. Generación 1999, de Florida, típico extremo, muy veloz; es derecho, pero juega por ambos perfiles; en la Cuarta hizo 16 goles. Campeón sub 20 de la Libertadores.

Delanteros

Santiago Rodríguez. Integró la preselección sub 20 y antes participó en procesos sub 15 y sub 17; mediapunta o volante ofensivo veloz, generación 2000. “Tiene uno contra uno y es muy eficiente en situaciones de gol. Siempre aporta dos dígitos en sus temporadas. Campeón de la Libertadores.

Martín Satriano. Delantero ductil y polifuncional, empezó de volante y fue mediapunta. Generación 2001, “tiene una presencia física importante, supera el 1,80 m, tiene buena técnica y capacidad goleadora”, afirmó Taramasco.

"Estos ascensos se hicieron con la idea de promover juveniles para que puedan dar una mano en aquellos lugares donde les vemos posiblidades con el entrenador (Eduardo Domínguez) de ser utilizados. Son 10 realidades distintas, los de generación 1998 tienen más experiencia, los de 2001 recién terminan quinta, pero va a depender de cada uno poder ganarse un lugar en el plantel principal", dijo Taramasco..

"Realizamos informes y mantuvimos varias reuniones previas para ascender a los juveniles más destacados y se armó una lista en base a las necesidades del primer equipo conforme a los jugadores que se fueron", agregó.

La sub 14 que dirige Gustavo Machaín se va a mitad de enero a jugar un torneo internacional a Allegrete y la sub 15 que comanda Dardo Pérez se va al Mundialito de Valdivia en el incesante trabajo del laboratorio tricolor.

Este es el plantel de Nacional que comenzará la pretemporada.

Goleros: Esteban Conde, Luis Mejía, Guillermo Centurión y Gabrel Araújo.

Defensas: Rafael García, Marcos Angeleri, Guzmán Corujo, Nicolás Rodríguez, Renzo Orihuela, Facundo Parada, Guillermo Cotugno, Agustin Sant'Anna, Maximiliano Villa, Matías Viña y Santiago Merlo.

Volantes: Matías Zunino, Leandro Añazco, Christian Oliva, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Gabriel Neves, Gonzalo Castro, Facundo Labandeira, Axel Müller y Agustín González.

Delanteros: Brian Ocampo, Kevin Ramírez, Alfonso Trezza, Leandro Otormín, Diego Coelho, Thiago Vecino, Martín Satriano, Santiago Rodríguez y Sebastián Fernández.

Son 36 jugadores de los cuales 24 son producto de la cantera tricolor.

También hay cuatro jugadores del club que estaban cedidos y retornaron tras sumar minutos en otros equipos: el golero Gabriel Araújo, los volantes Adrián González y Facundo Labandeira, el centrodelantero Diego Coelho.

Tras su paso por América de Cali y Tigre vuelve Kevin Ramírez. Terminó el préstamo de Armando Méndez pero no fue convocado a la pretemporada.

En la lista de 36 figura el lateral derecho Maximiliano Villa quien fuera cedido a Girona volviendo a mitad del año pasado.

También está el campeón sudamericano sub 20 con Uruguay Matías Viña, quien debutó en 2017 con Martín Lasarte y puede jugar de lateral izquierdo o zaguero.

Por último, Taramasco aclaró que los jugadores que están convocados a la selección sub 20 (el zaguero Mathías Laborda, campeón con la sub 20 en la Libertadores) y preselección sub 17 (Santiago Cartagena, Enzo Facchin, Axel Pérez, Joaquín Sosa, Ignacio Suárez, Ignacio Velázquez y Adrián Vila) no formaron parte del llamado a la pretemporada por estar afectados en forma exclusiva a la celeste, pero después de sus sudamericanos respectivos pueden ser tenidos en cuenta.