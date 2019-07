Una frase de Stephen Hawking para motivar tu lunes

Stephen Hawking tuvo una de las mentes más brillantes de esta época. Estudió Ciencias Naturales y fue conocido por sus trabajos en física, especialmente su teoría del origen del universo, prediciendo que éste es finito y más simple que lo postulado por muchas teorías sobre el Big Bang.

Durante su primer año en Cambridge, a los 21 años, Hawking empezó a tener síntomas de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y los médicos le dieron dos años y medio de vida. Contra todos los pronósticos, falleció el 14 de marzo del año pasado, a los 76 años.

En 2016, Hawking participó de una conferencia en el Instituto Real de Londres, y comparó los agujeros negros con la depresión, dejando en claro que ni de los agujeros negros o la depresión es imposible escapar.

“El mensaje de esta conferencia, es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son las cárceles eternas que se pensaba eran. De un agujero negro pueden salir cosas, hacia el exterior y, posiblemente, hacia otro universo. Así que si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas; hay una salida “, dijo.

Cuando se le preguntó acerca de sus discapacidades, dijo: “La víctima debe tener el derecho de poner fin a su vida, si él quiere. Pero creo que sería un gran error. Por más que la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedes hacer, y tener éxito en ello. Mientras hay vida, hay esperanza.”

Además habló acerca de cómo se puede tomar una situación en la cuál uno se sienta en desventaja. “Mi discapacidad no ha sido un impedimento significativo en mi campo, que es la física teórica. De cierto me ha ayudado en el trabajo administrativo y de conferencias en los que yo me hubiera implicado de otra manera. Sin embargo, lo he conseguido a causa de la gran cantidad de ayuda que he recibido de mi esposa, hijos, colegas y estudiantes. Me parece que la gente en general está muy dispuesta a ayudar, pero debes animarles a sentir que sus esfuerzos de ayudarte valen la pena”.