Una millonaria compra de la IMM para cambiar luces de la ciudad desató guerra comercial

La apuesta por las “ciudades inteligentes” fue uno de los focos del exintendente de Montevideo, Daniel Martínez. El ahora precandidato del Frente Amplio llevó este tema a conferencias internacionales en las que expuso sobre las “ciudades del futuro”.

Fue en ese marco que en abril de 2016 la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que cambiaría prácticamente toda la luminaria de la ciudad para que estuviera acorde con los últimos avances tecnológicos. Según publicó la IMM en ese momento, la licitación que se abriría para adquirir 70 mil luminarias LED permitiría reducir el “costo energético”, lograría “mayor poder lumínico” y “sostenibilidad ambiental”.

Se trata de un proyecto que fracasó en dos licitaciones públicas y que ahora se encuentra en un proceso de compra directa por excepción, que está en proceso y en el que está en juego un negocio de US$ 25 millones.

Si bien la comuna aún no definió a quién otorgará el proyecto, de las dos ofertas que siguen en carrera, la que hoy ofrece el precio más bajo había sido acusada por sus competidoras –en una etapa anterior– de haber presentado varios documentos falsificados, que son considerados clave para evaluar la viabilidad técnica de la obra.

Licitaciones truncas

La primera licitación se abrió en julio de 2017, luego de que la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobara la creación de un fideicomiso por hasta US$ 36 millones para garantizar el pago al proveedor. El proyecto se financia a través del ahorro energético, que va casi en su totalidad al proveedor y 10% a la comuna.

En el primer llamado ninguna de las nueve empresas cumplió con los requisitos técnicos, por lo que la licitación se declaró desierta y se convocó a una nueva, en abril de 2018. Luego de la evaluación técnica se fijó, a fines de setiembre, la apertura de las ofertas comerciales. Pasaron a una segunda etapa tres empresas: Prodie (con un precio aproximado de US$ 18 millones), Habilis (US$ 27 millones) y Sonda (US$ 34 millones).

Una vez evaluadas las propuestas económicas, la comisión supervisora de la licitación recomendó que se adjudicara a Prodie, por lo que se abrió un plazo para que las que ofertaron presentaran descargos. Y ahí estalló el conflicto: Habilis denunció que Prodie había presentado ensayos de laboratorio falsos sobre las luminarias LED.

Prodie trabaja con un proveedor chino, que fabrica las lámparas en ese país y envió a un laboratorio su producto para que fuera chequeado. Sin embargo, según los documentos a los que accedió El Observador –que están en manos de algunas de las compañías y también de la IMM–, el laboratorio chino que supuestamente certificó las luminarias aclaró que nunca hizo ese trabajo para el proveedor chino de Prodie.

Incluso, el número de serie de la certificación presentada corresponde a un trabajo hecho para otra empresa en 2016. A raíz de eso, la firma para la que se realizó la certificación se enteró de la situación e inició acciones legales contra el proveedor de Prodie, alegando que le había robado patentes.

Frente a ese escenario, la IMM declaró desierta por segunda vez la licitación el 27 de diciembre de 2018. En la resolución, publicada en la página web de la comuna, consta que la comisión técnica asesora analizó la oferta de Prodie y “expresa que los certificados presentados por la mencionada empresa son presuntamente falsos”. El documento lleva la firma del intendente interino Oscar Curutchet y del secretario general Fernando Nopitsch.

Además, se comunica al departamento de Asesoría Jurídica “a los efectos que pudieran corresponder en virtud de lo expresado”. Fuentes de la comuna dijeron a El Observador desconocer si Jurídica avanzó en el tema y desde ese departamento no dieron respuesta. Desde Prodie, en tanto, se limitaron a afirmar que cuando fueron convocados para presentar sus pruebas quedó documentado que no incurrieron en ninguna falsificación, y no quisieron hacer más comentarios.

Con el fracaso de dos licitaciones, en febrero de este año la comuna convocó una compra directa por excepción e invitó a todas las empresas que habían participado en las instancias anteriores a que presentaran sus ofertas, incluso a la que estaba siendo investigada por presuntamente haber presentado documentación falsificada. Esta situación causó molestia en una de las siete empresas que presentó un recurso contra el llamado.

La intendencia siguió adelante y el 18 de febrero convocó a la apertura de los sobres de las propuestas, entre las que competían Prodie, Sonda y Habilis. Pero a mediados de mayo, cuando la IMM convocó a la apertura de los sobres comerciales, Habilis quedó descartada.

Según un documento al que accedió El Observador, la intendencia sostuvo que esa empresa adulteró “parámetros lumínicos de diseño para que los resultados fueran aceptables” por lo que carecía de la “confianza necesaria” para resultar adjudicada y la descartó.

A Prodie, en cambio, pese a tener una denuncia, la comuna no solo no le retiró la confianza, sino que la dejó seguir concursando por el negocio. Ahora la gerencia de compras de la comuna deberá elegir entre dos propuestas en juego, la de Sonda o la de Prodie, algo que se espera que ocurra en las próximas semanas.