Una novela premiada, ciencia ficción y nuevas editoriales: novedades y recomendaciones de libros

Una vida llena de propósito

El libro es de fines de 2021, pero vale la pena volver a rescatarlo: la última novela del multifacético Pablo Casacuberta fue finalista del Bartolomé Hidalgo en noviembre y hace pocos días se llevó el primer premio de Literatura que entrega el Ministerio de Educación y Cultura. Una vida llena de propósito recorre la vida de David Badenbauer, un estudioso de la neurociencia que tiene una vida anodina, o más bien tragicómica en el seno de una familia judía en la que no se siente del todo cómodo. Pero de repente publica un best-seller casi de casualidad y su vida cambia. Pero ojo: no cambia precisamente para bien. Su única alternativa al pozo emocional, familiar y anímico en el que pronto está inmerso es una oferta, de parte de su editorial, de trabajar como escritor fantasma en la novela póstuma de una gurú superventas de la literatura de autoayuda que acaba de morir. Con desconfianza en el pensamiento mágico y tratando de escapar de su mala suerte y malas decisiones, David buscará la manera de alcanzar la luz y el propósito, aunque eso signifique claudicar de algunas de sus creencias más arraigadas. (Estuario, $ 720)

Un pianista de provincias

Ramiro Sanchiz, uno de los autores más singulares de la literatura uruguaya actual y principal exponente de la ciencia ficción vernácula contemporánea, sigue explorando los múltiples universos de su obra a partir de las vidas de Federico Stahl, una suerte de álter ego que atraviesa su bibliografía y protagoniza sus historias. En este caso, el personaje es un pianista virtuoso de mediana edad que está inserto en un escenario particular: luego de una crisis ambiental que incluyó un virus global a fines del siglo XX, el mundo se ha desglobalizado totalmente, lo que significa que la comunicación, los desplazamientos y la interacción humana ha sufrido una regresión que, en algún sentido, ha devuelto la sociedad a una época provinciana. En una especie de road novel con tintes weird, Stahl emprende una gira musical junto con su manager y compañero, Ramírez, gira que lo llevará por los rincones más extraños de un país que cambió y que, de paso, parece haber convertido a buena parte de sus habitantes en un zoológico tragicómico de personajes estrafalarios. Todo esto, además, tamizado por la amenaza latente de “la maraña”, los restos bioplásticos de ese virus que se llevó el futuro y que, de fondo, empañan el paisaje. (Literatura Random House, $ 750)

Divertimentos mecánicos

Siempre es una buena noticia —y una muestra de salud del circuito de las editoriales independientes uruguayas— que aparezcan nuevos proyectos editoriales en librerías. En este caso, además, la aparición de Forastera llega con una misión particular que distancia a esta editorial de otras de similar calibre: la intención de tener traducciones vernáculas de obras contemporáneas. El título que inaugura la existencia de Forastera es Divertimentos mecánicos, de la francesa Suzanne Doppelt y con traducción de Isabel Retamoso. Estos breves textos que se cruzan permanentemente con la prosa poética marcan la primera publicación de Doppelt —que también es fotógrafa, vive en París y, entre otras cosas, ha sido mencionada como una de las exponentes más interesantes de su área—en español y marcan un inicio auspicioso para Forastera. La edición delicada y la traducción cuidada marcan el camino para lo que viene. Que se espera, claro, con expectativas. (Forastera, $ 490)

Oldboy

Con el estreno de su adaptación cinematográfica en 2003, a cargo del cineasta surcoreano Park Chan-wook (luego hubo un remake estadounidense hecho por Spike Lee que no tuvo el mismo éxito), Old boy se convirtió en un clásico del cine de acción de lo que va del siglo XXI. Una historia retorcida de venganza que, por detrás, tenía a este manga japonés, cuyo primer volumen acaba de ser editado en español. Y el material base es tan cautivante como la adaptación. Un hombre llamado Goto es liberado de un día para el otro luego de haber pasado diez años encerrado en una prisión ilegal en Tokio. Decidido a encontrar al responsable de su encarcelamiento, se embarcará en una investigación por los bajos mundos llena de vueltas de tuerca, secretos, sexo y violencia. Con ese toque de perversión que los japoneses manejan a la perfección, Old Boy es un gran thriller que se devora página a página, en que la capital de Japón también juega su parte en el relato, y donde la intriga domina de punta a punta. (Distrito manga, $ 1490)

Fines

En este nuevo volumen de la colección Discos, el periodista Ignacio Martínez reincide en el proyecto editorial de Estuario —había editado un libro sobre Otra Navidad en las trincheras, de El Cuarteto de Nos—, para meterse con uno de los trabajos cumbres del cantautor Fernando Cabrera, el disco que presentó al mundo canciones como La casa de al lado, La balada de Astor Piazzolla y Décimas porteñas. Martínez cruza con habilidad los testimonios de Cabrera y de otros músicos y técnicos involucrados en la grabación, desmenuza las canciones, y las pone en contexto dentro de la carrera del autor y de la música uruguaya. Con mucho humor e ironía, pero también con encanto, el libro conforma un vistazo a una obra clave de la carrera de un artista único de la música uruguaya, y es una ventana al funcionamiento de la mente de un compositor fundamental. (Estuario, $ 550)

Cosa de pueblo

Cosa de pueblo es el resultado de un proyecto que se prolongó durante 15 años, en los que el fotógrafo uruguayo Federico Estol miró y retrató la vida cotidiana en más de 500 villas, pueblos y parajes del Uruguay. Una serie de fotografías en blanco y negro que construyen un relato visual y poético del país como “una payada fotográfica a comienzos del siglo XXI”. Estol se mueve entre calles de tierra, fiestas populares, funerales, carnavales, partidas de truco, misas religiosas y eventos políticos. Se acerca a ese costado del Uruguay al que la capital suele darle la espalda. “Las pequeñas localidades, debido a su aislamiento, son un paisaje cultural con características desarrolladas por fuera de las grandes ciudades; obsequiándonos generosamente elementos materiales e inmateriales únicos que son resguardados del proceso de homogeneización urbana y global”, escribe el autor. Estol visita rincones del país con sensibilidad y poesía. (El Ministerio Ediciones)