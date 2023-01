Unasev quiere que Inspección Técnico Vehicular sea obligatoria por ley

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) promueve un proyecto de ley para que la inspección técnica vehicular (ITV) “sea a nivel de todos los vehículos y a nivel nacional”, de acuerdo con su director, Alejandro Draper.

“Es algo necesario y pretendemos que sea ley”, manifestó.

La ITV incluye análisis del acondicionamiento exterior, carrocería, acondicionamiento interior, iluminación, frenos, dirección, ejes y suspensión, chasis, motor y transmisión y tacógrafos (dispositivo que registra la velocidad, kilómetros recorridos, aceleraciones y frenadas bruscas, entre otras maniobras).

Según aseveró el jerarca en el programa Quien es quien de Diamante FM, esta inspección es “tímidamente mencionada en una de las leyes”. Sin embargo, a su entender, “hay que ser muy claros, muy específicos”, para que “no queden dudas, hay que ir concreto” en ese objetivo.

En tal sentido, la ITV será “una de las prioridades” que tendrá el conductor para “estar aprobado o no para circular”.

Antigüedad

Sobre este tema, Draper fue consultado por los vehículos viejos, que no necesariamente cumplen con todos los requisitos de la inspección.

Así, dejó en claro que “en la medida que estén mal”, esos vehículos “no pueden circular”. Sin embargo, acotó que él “maneja con mucha cautela” la obligatoriedad: “No es prohibir por prohibir”, remarcó.

“Este es un país que tiene en todos sus vehículos que hoy circulan un gran atraso en la renovación”, sostuvo el jerarca de la Unasev. Al respecto, comentó que “nunca se puede ir y retroceder” y expresó su deseo de que se pudiera ayudar con un vehículo nuevo a quien se le quita un vehículo viejo; “ojalá, pero la realidad es otra”, acotó.

Multas y libretas

Por otro lado, el director de Unasev manifestó su deseo de que esa división pueda multar a los conductores; "en lo personal, entiendo que sería lo ideal", contestó al ser preguntado sobre si la intención es que cuenten con su propio cuerpo de inspectores.

"Habría que formar un equipo en donde todos aquellos que ya hoy tienen funciones fiscalizadoras estén presentes", recalcó Draper. Si bien reconoció que "hoy no está sobre la mesa" a nivel de proyecto de ley, pero "es algo que añora" la Unasev y que considera que "en algún momento tendría que ser realidad". "Ojalá que sí" se pueda concretar en este período, opinó.

Por otro lado, se refirió también al proyecto de ley que prevé generar una licencia de conducir por puntos, con 12 como el número de partida. Al respecto, indicó que una de las infracciones que se cometan en este aspecto "sin duda va a ser aquellas" vinculadas con la seguridad vial.

"Para nosotros va a haber un antes y un después [con la libreta por puntos]. tenemos que interpretar y saber que lo que se está dando es un crédito al ciudadano y al buen conductor", apuntó y añadió que se favorecerá al "buen conductor" porque quien no sea penalizado "va a sumar puntos en vez de perder".

Como ejemplo, se refirió a una infracción común: utilizar el teléfono celular mientras se maneja. Si bien aclaró que es algo que "está en proceso", consideró que "sin duda" se quitarían seis puntos si un inspector constata que un conductor circula utilizando el celular. Sería una infracción "gravísima", ratificó.

En tal sentido, si a una persona la frenan dos veces hablando por celular, perdería la libreta, advirtió Draper, ya que se quedaría sin esos 12 puntos (en el caso de que sea ese puntaje de pérdida el que efectivamente se concrete, acotó). No obstante, aclaró que no habría peligro de que se le quite la libreta de por vida en caso de reincidencia: "En principio sería por dos años y después habría que seguir avanzando en este tema", explicó.