Uno de los objetivos del Inale es aumentar 50% la producción de leche en 15 años

El Plan Estratégico que el Instituto Nacional de la Leche (Inale) ha estado diseñando y presentará a corto plazo tiene cuatro objetivos, que fueron señalados por Juan Daniel Vago –presidente del instituto– en el Foro Inale 2022, desarrollado en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel.

Al comienzo de la jornada, Vago explicó la metodología de trabajo del plan, que tiene el foco en alcanzar esas cuatro metas en un plazo de 15 años, y las detalló.

Un objetivo es producir un 50% más de leche al concluir ese período. Otro, la integración a la dinámica del sector de los jóvenes que tienen de 20 a 40 años, de los diferentes modos posibles y porque son los que están dominando el manejo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. También la inserción en los mercados internacionales, un factor considerado medular considerando que si sucede el mencionado incremento productivo el país pasará de exportar el 75% de la leche que industrializa a exportar el 90%. Por último, otro objetivo es avanzar en el cumplimiento de demandas ambientales que los consumidores plantean, capitalizando eso de la mano del agregado de valor a la producción.

También hay, mencionó, un conjunto de temas a considerar y en los que trabajar en cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial láctea, con desarrollos ya encarados, otros en proceso y algunos pendientes.

En el Foro Inale 2022 expusieron cuatro personas expertas en temas de mercados, sistemas productivos y medioambiente.

Juan Samuelle

Mercedes Baraibar.

Especialista en comercio internacional y acceso a mercados en el Área de Información y Estudios Económicos del Inale.

“Mercados potenciales para el sector lácteo uruguayo”.

Se refirió a los “mercados oportunos”, aquellos donde se pueden ampliar las oportunidades. Uruguay ingresa a los principales importadoresm pero hay mercados para seguir desarrollando: Sudeste asiático, países árabes y el norte de África. También expresó que existen otros factores a considerar, no solo el acceso sanitario y comercial, también hacen al acceso efectivo la promoción comercial, pautas de consumo en destino, precios, escala, costos de transporte, normas privadas y certificaciones.

Liu Meiju

Vicepresidenta ejecutiva y secretaría general de la Asociación de industrias Lácteas de China y del Comité Nacional Chino de la Federación Internacional de Lechería.

“Hábitos de consumo y tendencias de mercado chino”.

El gobierno chino impulsa el consumo de alimentos fundamentales para la nutrición: lácteos, huevos y carnes.

Con el desarrollo de las cadenas de comidas rápidas y de pasteles de tipo occidental se impulsan la producción nacional y las importaciones.

Aumentó 36,9 veces la importación de nata para batir y 6,7 veces las de queso en los últimos 10 años (se destacó la importancia de los quesos procesados para niños).

Los lácteos funcionales se han convertido en los favoritos del mercado. La leche en polvo y los funcionales orientados para adultos de mediana y avanzada edad tienen gran potencial.

Hay un rápido desarrollo del mercado para la leche pasteurizada a baja temperatura.

Los lácteos son reconocidos en el mundo como alimentos saludables. Con el aumento de la conciencia sobre la salud y el surgimiento de la epidemia la demanda de la población china sigue aumentando.

Las importaciones en 2021 fueron de US$ 14.374 millones, un alza de 14,09% en relación a 2020. En leche equivalente eso es 24,95 millones de toneladas.

Las importaciones son el 65% de la producción nacional. El crecimiento de la producción en China en 2021 fue 7,1%.

Ana Pedemonte.

Ana Pedemonte

Técnica adjunta del Área de información y estudios económicos del Inale.

“¿Cómo evolucionaron los sistemas de producción lecheros?”.

Con base en datos de la última encuesta en el sector, señaló que en cinco años los indicadores promedio de la lechería se mantuvieron con comportamientos diferentes; que hubo sistemas con aumentos de carga y otros con reducción de carga; aumentó la inclusión de pasto en la dieta; y los sistemas de producción tienen desafíos (ambientales, productivos, económicos) que requieren de transferencia tecnológica.

También que hay tambos comerciales que han logrado implementar las propuestas de la investigación y que estrategias de alta carga con sistemas de alimentación diferentes logran ingresos similares con costos bajos.

En esos cinco años, aumentó el uso de pasto en la dieta y se detectó que existe consenso sobre aumentar el consumo de pasto y que no siempre se visualiza la baja carga como un problema.

Juan Baraldo.

Juan Baraldo

Integrante del área de evaluación de políticas públicas agropecuarias y del equipo de la unidad de sustentabilidad y adaptación ante el cambio climático de Opypa (MGAP).

“Huella de carbono en la lechería uruguaya”.

Aludió al objetivo de incorporar dimensión ambiental, desde abordaje integral, en los sistemas de producción ganadera de Uruguay, en vínculo con los compromisos asumidos y en negociación.

El tema de emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería fue instalado en la agenda internacional y el abordaje no puede aislarse de otros aspectos ambientales interrelacionados.

Quien lidera la estimación en el grupo interinstitucional de huella ambiental es un equipo técnico convocado por los ministerios de Ambiente, Ganadería, el INIA y la Udelar. El objetivo es incorporar dimensión ambiental, desde abordaje integral, en los sistemas de producción ganadera de Uruguay, en vínculo con los compromisos asumidos y en negociación.

Cuatro festejos

El Foro Inale se desarrolló el miércoles 1° de junio: Día Mundial de la Leche, en Uruguay es el Día del Trabajador de la Industria Láctea y se celebraban los aniversarios 86° de Conaprole y 14° del Instituto Nacional de la Leche.

Mattos y el factor ambiental

Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, participó en el cierre del Foro para firmar el acuerdo de creación de la Red Tecnológica de la Cadena Láctea, en la que participan además el Inale, Conaprole y la Fundación Latitud del LATU.

Tras la firma, entre otras consideraciones, aludió a un tema de creciente relevancia, abordado en el Foro Inale, el ambiental.

Mencionó que desde el gobierno se acompañó la iniciativa de Conaprole cuando se procuró y obtuvo la certificación Grass Fed.

Luego anunció: “Apuntamos a incrementar alrededor de 200 tambos, adicionalmente, a lo que son las posibilidades de financiar, de ayudar a los productores, fundamentalmente de la cuenca del Santa Lucía, a mejorar el tratamiento de efluentes de los tambos”, en el marco de generar compromisos tendientes a una mejor conservación de los recursos naturales, del medio ambiente, de la biodiversidad, para generar los parámetros que el mundo está exigiendo.

“Esto no es ya más una tendencia, una moda, es una realidad que debemos enfrentar para no ser cuestionados, pero fundamentalmente para capturar ese valor agregado ambiental que cada más los clientes en el exterior están dispuestos a tomar, eso es un camino que no tiene reversa (…) va a funcionar para la lechería, la producción ganadera y para la producción agrícola. Uruguay debe tomar un posicionamiento como país “muy firme”.

Mattos, en el cierre de su exposición, dijo: “Tenemos enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo, lo vimos en las ponencias, pero debemos apuntar al crecimiento productivo mejorando la eficiencia, mejorando nuestra competividad, teniendo en cuenta el factor ambiental que hoy tal vez China no lo requiera, pero el día de mañana seguramente será incorporado entre los requisitos”.

Mattos, luego de destacar emprendimientos conjuntos en ese sentido con el Ministerio de Ambiente y el Inale, se refirió a la lechería como una actividad “tan importante” desde el punto de vista productivo, de la comunidad, desde el punto de vista social por el arraigo de las familias en el medio rural en el que viven. “Los desafíos son importantes, estamos trabajando, tenemos una realidad de precios que nos sonríe en casi todos los rubros, pero lógicamente tenemos un factor de incertidumbre mundial que nos debe llamar la atención. Y tenemos en la lechería lo que representa la competencia por la tierra, como en cualquier otro rubro, pero la lechería está más expuesta porque tiene un alto grado de tierra arrendada (...) Estamos seguros que la actividad lechera saldrá adelante y van a contar siempre con el apoyo de este gobierno, para un rubro noble, importante y que tiene un gran futuro”.

La mirada de los productores

“Fue una jornada que nos sirvió para informarnos, todas las charlas fueron muy importantes, pero además tuvo como algo muy reconfortante que se pudo hacer de forma presencial y nos permitió reencontrarnos”, comentó Leandro Galarraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

Sobre lo que se expuso, destacó lo que se habló del área productiva, de la inserción internacional y del medioambiente, “áreas todas de suma importancia para la lechería”.

Mencionó como destaque el avance en la promoción del consumo de proteínas de origen animal en el mercado chino, “algo que significa una expectativa muy buena para nosotros que somos un país que se destaca produciendo y exportando eso, esperamos que las mejoras que hay en las demandas y los precios a nivel internacional se consoliden por un tiempo prolongado, eso lo precisamos los productores”.

Álvaro Pérez Viazzi, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, indicó que “estar acá, con intercambios cara cara, es algo muy bueno, en un momento en el que estamos mucho mejor posicionados (respecto a lo que sucedía en los fotos realizados presencialmente hasta 2019, cuando la crisis en el sector era muy intensa)”.

Sobre la exposición de la china Meiju, que era muy esperada por los productores, reflexionó que “nos quedó claro que la demanda va a estar, no hay duda de que todo lo que podamos producir se va a poder vender, pero hay desafíos que encarar en los temas de variedad y calidad de productos y en los temas ambientales”.

Los temas relacionados con aplicar ciertas prácticas de manejo que impactan en el medioambiente “es algo que nos van a estar demandando los mercados, pero que lo podemos aprovechar para agregar valor”, dijo.

Mencionó que en los establecimientos hay decisiones que ya se están tomando, otras para tomar, pero sobre todo es importante considerar que hay ventajas existentes como la producción que se hace al aire libre, por ejemplo, “que son cosas que hay que promocionarlas, como lo hizo Conaprole ya hace un tiempo cuando consiguió la certificación Grass Fed”.

Respecto a los cambios en el mercado chino, señaló que le llamó la atención la cantidad de productos diferentes que tienen y consumen, algunos de los cuales Uruguay no produce, lo que plantea un abanico de alternativas a considerar. “También se habló mucho de algo en lo que Conaprole ya se embarcó, como el tema de las fórmulas nutricionales, tanto para personas mayores como infantiles, un camino largo, pero en el que ya estamos incursionando”, agregó, aludiendo a las inversiones realizadas recientemente en la planta industrial de la cooperativa en Rodríguez, generadores de productos de mucho valor, y valores más estables, ajenos a la volatilidad de otros, para nichos específicos que pueden valorar mucho más la producción uruguaya.