Uriarte, sorprendido por su salida del MGAP, dijo que no ve un error en su gestión que le haya costado el cargo

El ministro saliente de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, señaló en conferencia de prensa que le sorprendió la decisión que tomó el sector Ciudadanos del Partido Colorado de relevarlo de la cartera. "La verdad que es un pedido de la bancada de Ciudadanos, a la cual debo acatar como corresponde y agradecer por la confianza que depositaron en mí este tiempo" y agregó que si bien su gestión podía ser "mejorable", no ve ningún error puntual que haya sido la causa de su reemplazo. "He pensado mucho y las cosas siempre se pueden hacer mejor pero miro para atrás y no lo veo", aseguró.

Uriarte agregó que se enteró el domingo a la tarde de la decisión y que de "ninguna manera" le molesta la decisión de Ciudadanos de sacarlo de la cartera. " Yo agradezco de corazón haber tenido el honor de poder haber desempeñado este cargo y haber aportado lo que esté a mi alcance". Y aseguró que seguirá en funciones hasta cuando Lacalle Pou decida para "hacer la mejor transición posible" con su sucesor, Fernando Mattos. "Hay muchas cosas que están en marcha y entendemos que necesitan continuidad. Aparte con Fernando nos reúne desde hace mucho tiempo una gran amistad y vamos a hacer lo imposible para que su gestión sea lo mejor que se pueda", afirmó.

A Uriarte lo reemplazará el actual presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos, y esto fue comunicado vía Twitter por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este domingo.

"En acuerdo con el Partido Colorado vamos a designar a Fernando Mattos como nuevo ministro del MGAP. Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos M. Uriarte por su calidez humana y su compromiso", señaló el presidente.

Fuentes políticas dijeron a El Observador que la salida de Uriarte se debió a problemas en la gestión de la cartera y su falta de coordinación. A estas fallas se le sumaron las polémicas declaraciones como comparar al abigeato con los femicidios. Apenas Carlos María Uriarte expresó –en una entrevista que le hicieron en el programa Todas las voces, en canal 4, en mayo de 2020– que “las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios”, le llovieron cuestionamientos.

En ese momento, la vicepresidenta Beatríz Argimón, vía Twitter, lo emplazó a pedir disculpas, algo que el jerarca hizo de inmediato: “Pido disculpas con el corazón”, declaró en el programa Así nos va, de radio Carve. Ernesto Talvi, por entonces líder de Ciudadanos, en ese mismo programa radial declaró: “Fue infeliz lo que dijo”.

Pero no fue ese el único momento polémico con Uriarte como protagonista. En una rueda de prensa expresó su deseo sobre que el aumento de las tarifas públicas anunciado por el gobierno para el 1° de abril de 2020 no se traslade al sector productivo, hasta que no concluyera la cosecha de arroz y soja. Quien reaccionó en ese caso fue Sebastián Da Silva, senador por el Partido Nacional. En Twitter escribió: “Este tipo de pedidos se explican desde el gremialismo. No desde un Poder Ejecutivo que recibe un país con un 5% de déficit fiscal y con un mundo al borde de la recesión por el coronavirus”.

En mayo, Uriarte había negado la posibilidad de renunciar a pesar de las diferencias con su subsecretario Ignacio Buffa y con la directora general, Fernanda Maldonado. "Tengo muy buen diálogo, con las salvedades de las situaciones. Los conozco de toda la vida. Ellos son políticos militantes y yo no estaba en ese ámbito. Más allá de las diferencias, no tengo inconvenientes”, expresó. “Hacemos los máximos esfuerzos para estar lo más coordinados posible. No tengo nada para decir de ellos", había dicho a Radio Universal.

En abril, Lacalle Pou había destituido a dos funcionarios de jerarquía del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, consecuencia del error que derivó en que China suspendiera las importaciones de productos desde una planta frigorífica uruguaya por mal manejo en el etiquetado de cajas enviadas a ese destino. Los funcionarios cesados habían sido los veterinarios Eduardo Barre, director de la Dirección General de Sanidad Animal, y Gustavo Rossi, encargado de la Dirección División de Industria Animal.

En ese entonces, Uriarte fue consultado si había pensado en renunciar tras ese episodio y señaló en conferencia de prensa que se sentía "absolutamente" respaldado por el presidente Lacalle Pou y que no le constaba que el Partido Colorado estuviese evaluando pedirle que deje el cargo.