Uriarte pidió "disculpas de corazón" por comparar las cifras de femicidios con las de abigeato

El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se disculpó por haber dicho durante una entrevista con el programa Telenoche (Canal 4) que "las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios".

"Espero no volver a cometer estos errores de expresión”, dijo este martes al programa Así nos va, de radio Carve.

"Si hay alguien que se sintió ofendido por mis palabras, pido disculpas con el corazón. Ambos delitos no son comparables, simplemente me quise referir al número de casos, eso fue sacado de contexto y el que vea el titular podrá haber malinterpretado mis palabras", señaló.

Cuando la periodista precisó que ambos delitos no son comparables numéricamente, ya que las denuncias por violencia doméstica son superiores a las denuncias de abigeato, Uriarte dijo que son "dos delitos que han crecido". "No quiero decir que uno es más grave o menos grave que el otro. No lo quise decir ni lo voy a decir", indicó el ministro.

Minutos antes de que Uriarte dialogara con el programa, la vicepresidenta Beatriz Argimón remarcó la importancia de que el ministro se disculpara por haber comparado el femicidio con el abigeato.

Sería importante que el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, @uriartec1 pidiera disculpas frente a estos dichos en tiempos de emergencia ante los femicidios https://t.co/z8Lzd8GhkD — Beatriz Argimón (@beatrizargimon) May 12, 2020

Uriarte dijo a radio Carve que llamaría a la vicepresidenta Argimón para explicarle qué había querido decir en la entrevista televisiva.

Las declaraciones de Uriarte fueron divulgadas en Twitter por la cuenta del programa televisivo donde se informaba que en la entrevista había dicho que "las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios".

“las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios”, dijo el ministro de Ganadería Carlos María Uriarte (Tlv tv4) pic.twitter.com/4QWsGQ79hF — Leo Sarro Press (@leosarro) May 12, 2020

Richard Read, el histórico dirigente sindical, escribió en Twitter que escuchar al ministro es comparable con "pisar una inmundicia" y reprobó el "grado de insensibilidad" de las declaraciones.

La exministra de Turismo Liliam Kechichian también se expresó en esta red social para rechazar las declaraciones de Uriarte. "Esta frase en boca de un ministro es gravísimo. Las vacas la sequía y las mujeres asesinadas al mismo nivel!!!!", escribió.