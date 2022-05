Uruguay dio a luz a su segunda empresa unicornio: Nowports, valuada en US$ 1.100 millones

A partir de hoy Uruguay pasa a tener dos unicornios. Al pionero dLocal se le suma la “naviera tecnológica” Nowports, un proyecto que iniciaron dos jóvenes –uno uruguayo y otro mexicano–, cuando se encontraron en Estados Unidos por sus estudios terciarios.

La tecnológica, que combina el clásico rubro de la logística con las tecnologías de la información, hoy se encuentra desplegada por toda Latinoamérica y ya se puso como meta llegar a Estados Unidos, España y Hong Kong.

Corría el año 2017, cuando Maximiliano Casal (30) y Alfonso de los Ríos (23) —actual CEO de la empresa— coincidieron en un seminario enfocado en el desarrollo de software dictado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Allí nació la amistad entre los socios.

El bagaje que De los Ríos traía sobre la logística por su empresa familiar se conjugó con la experiencia de Casal por haber trabajado en una empresa del rubro. Los jóvenes querían innovar esa industria, que “se mantuvo igual por más de 70 años”, declaró Casal a El Observador en diciembre del año pasado, cuando su compañía había logrado levantar US$ 60 millones en su ronda de inversiones de serie B. Y así lo hicieron.

Maximiliano Casal y Alfonso de los Ríos, fundadores de Nowports

En 2018 nació Nowports, “el primer y más grande freight forwarder (agente de carga) digital en Latinoamérica”, aseveró el empresario uruguayo en diálogo con El Observador. “Un freight forwarder tradicional maneja los procesos de movimientos de mercadería de las empresas, incluyendo importación y exportación. Nowports integra tecnología a todo el procedimiento, con una plataforma que centraliza los datos y proporciona información de valor”, se explayó Casal.

El unicornio

Pero ese proyecto ya “parece muy lejano”, narró Casal, que, desde Montevideo, se encarga de todas las operaciones de la compañía. La tecnológica comenzó a crecer rápidamente y en la última semana recibió la noticia que hace tiempo estaban esperando: Nowports consiguió levantar una ronda de inversión serie C de US$ 150 millones. Esto le permitió valuarse en US$ 1.100 millones y, así, convertirse en la nueva empresa unicornio latinoamericana.

Según Casal, la inyección de este capital está financiada por por SoftBank Latin America Fund —uno de los fondos más prestigiosos en el rubro para financiar startups—; Tencent; Tiger Global; Broadhaven Ventures; Foundation Capital; Monashees; Base10 Partners; Mouro Capital y Soma Capital.

Con esta operación, Nowports espera “expandir servicios de financiamiento en Latinoamérica, permitiendo que las empresas aumenten sus importaciones y exportaciones con fintechs (empresas tecnológicas vinculadas al mundo de las finanzas)”, explicó Casal. Además, el agente de carga digital pretende continuar con su política de expansión y estudian abrir más oficinas en países en donde ya están presentes.

“En este año planeamos establecer oficinas operativas en países con los que movemos grandes cantidades de mercancía para agilizar operaciones, como España y Estados Unidos”, adelantó Casal. “En cuanto a países de Latinoamérica, tenemos la mira en Argentina, pero sin fecha definida. Parte de esta ronda será destinada a estas iniciativas, pero la prioridad es posicionarnos mejor en los países donde ya trabajamos”, añadió el empresario uruguayo.

El trayecto de Nowports

La tecnológica consiguió su capital semilla en junio de 2019, cuando logró una inyección de US$ 8,6 millones. Una operación respaldada por Base10, Monashees, Y Combinator, Broadhaven, Soma Capital, Partech y Tekton, que le permitió a la startup comenzar con sus operaciones en Chile y Colombia.

Dos años después, en julio de 2021, Nowports concretó la serie A de US$ 23 millones. Esta inversión fue apoyada por Mouro Capital, Foundation Capital, Broadhaven Ventures, Monashees, Base10 Partners e Y Combinator. Gracias a ese monto, la tecnológica continuó con su expansión por el continente al iniciar operaciones en Perú y Brasil.

La serie B llegaría en diciembre de 2021 con una inyección que alcanzaba los US$ 60 millones, de la mano de Tiger Global, SoftBank Latin America Fund, DST, Mouro Capital, Monashees, Base10 Partners, Broadhaven Ventures y Foundation Capital. Con este espaldarazo, la empresa comenzaba operaciones en Panamá, y abría oficinas en Concepción (Chile) y Medellín (Colombia).

Ahora, con la serie C en su haber, Nowports se consolida como una empresa madura con la capacidad de apostar a nuevos productos e, incluso, encaminarse a cotizar en la bolsa.

Diego Battiste La pandemia de covid-19, que desató la llamada crisis de los contenedores, impulsó la compañía (Puerto de Montevideo)

Nowports hoy

En la actualidad, Nowports posee una plantilla superior a los 500 trabajadores. La mayoría de ellos trabajan en México, Chile y Uruguay. Asimismo, la compañía tiene 10 oficinas en 7 países: México (Ciudad de México y Monterrey); Chile (Santiago y Concepción); Colombia (Bogotá y Medellín); Perú (Lima); Brasil (Sao Paulo); Panamá (Ciudad de Panamá) y Uruguay (Montevideo).

A principio de mayo Cecilia Martínez Vico asumió como country manager de Nowports para Uruguay y se convirtió en la primera mujer responsable de un país para la empresa.

Patricia Riba

Maximiliano Casal es COO de Nowports, por lo que controla todas las operaciones de la compañía desde Montevideo.

Además de la country manager que opera en el país, “dos de los tres roles de C- level —termino en inglés acuñado para referirse a los ejecutivos de mayor rango de una compañía— vivimos en Uruguay; esto hace que Nowports se convierta en el segundo unicornio uruguayo después de dLocal”, especificó Casal, con referencia a Santiago García da Rosa, Chief Technology Officer (o director de Tecnología) de la empresa y a él mismo que se desempeña como Chief Operating Officer (o jefe de Operaciones) de Nowports.

“Estamos muy emocionados por todo lo que hemos logrado con Nowports y la buena recepción del mercado”, dijo Casal en diálogo con El Observador tras enterarse de la noticia. “Es nuevamente una validación por parte de los inversionistas de que estamos construyendo algo sólido y con mucha proyección de crecimiento”, concluyó el empresario uruguayo.