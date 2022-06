“Uruguay tiene los plazos más largos de aprobación de productos biotecnológicos innovadores en la región”

La titular del laboratorio Roche para Uruguay, Nathalie Lecrerc, conversó con Café & Negocios acerca de los proyectos del laboratorio que en este 2022 cumple 75 años en el país. En este marco, destacó el manejo de la pandemia por parte del gobierno y aseveró que el país está posicionado como un líder en la región de cara al desarrollo de una atención en salud personalizada y humanizada.

Por otro lado, destacó que uno de los principales desafíos está en la implementación de mecanismos de aprobación basados en las evaluaciones de productos ya registrados, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que le permitiría al país alinearse con los registros regionales de aprobación de productos biotecnológicos innovadores. A continuación, un fragmento de la entrevista con Nathalie Leclerc.

Lleva un año al frente de Roche en Uruguay, ¿cuáles son los ejes de su gestión?

Es importante mencionar que mi posición abarca tres países muy distintos, como son Uruguay, Paraguay y Bolivia, que tienen diferentes sistemas de salud y, por ende, diferentes desafíos. Pero más allá de las diferencias geográficas, en Roche todos trabajamos con un propósito compartido: hacer ahora lo que los pacientes van a necesitar mañana. Sabemos que el trabajo que hacemos puede mejorar la vida de las personas en la sociedad y, a la vez, los tratamientos que desarrollamos solo son significativos cuando los pacientes se benefician de ellos. Ese es uno de los ejes de mi gestión. También queremos ayudar a construir ecosistemas de atención de salud personalizada (esto es la utilización del perfil genético de un individuo para guiar las decisiones tomadas en relación con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad) porque reconocemos que tiene el potencial de transformar la salud tal como la conocemos. Para poner la atención de salud personalizada a disposición de los pacientes en nuestra región, necesitamos mayor colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad civil, porque ninguna entidad u organización por sí sola puede resolver los desafíos actuales y futuros. Juntos podemos crear las condiciones necesarias para fomentar soluciones innovadoras, incluyendo una infraestructura digital segura, interconectada y capaz de manejar grandes volúmenes de datos, así como marcos legales y éticos que garanticen la disponibilidad de productos y tecnologías innovadoras. En definitiva, gran parte de mi trabajo se centra en impulsar cambios significativos en el acceso a la innovación, ayudar a la implementación de la medicina personalizada y fomentar la colaboración entre los actores del sistema de la salud.

No hay muchas empresas que tengan 75 años en el país. ¿Qué tan relevante es el mercado uruguayo para Roche? y, a la vez, ¿qué tan instalada considera que está la marca en el país?

La compañía se fundó el 1º de octubre de 1896 en Suiza, en un momento en que la revolución industrial estaba cambiando la faz de Europa. Fritz Hoffmann-La Roche fue uno de los primeros en reconocer que la fabricación industrial de medicamentos sería un gran avance en la lucha contra las enfermedades. En Uruguay, Roche ha sido líder en el mercado farmacéutico por 75 años. Hoy en día, empleamos a unas 150 personas, y tenemos tres divisiones: farmacéutica, diagnóstica y diabetes care. Además, somos el centro logístico y el centro de asuntos regulatorios para toda Latinoamérica y, desde acá, gerenciamos los mercados de Bolivia y Paraguay. Somos líderes y referentes en tratamientos transformadores en áreas de alta necesidad (como cáncer, oftalmología, neurología, hematología, entre otras) y también en diagnóstico. Todo eso se refleja en un intercambio muy cercano y rico con los especialistas y también con las organizaciones de pacientes de referencia.

En el marco de la pandemia, ¿cómo analiza el sistema de salud uruguayo?

Uruguay ha puesto en evidencia las fortalezas de su sistema de salud en cuanto a cobertura universal, acceso equitativo y avance en infraestructura sanitaria. Además, el país ha demostrado su compromiso con la inversión en salud y la mejora de los resultados del sistema y se posiciona como un líder en la región de cara al desarrollo de una atención en salud personalizada y humanizada. El manejo efectivo de la pandemia ha brindado ejemplos eficientes que abrieron la puerta hacia un sistema de salud mejorado e integrado que puede ayudar a manejar otras condiciones de salud crónicas que afectan a la población uruguaya. Consideramos esto como una oportunidad para la transformación del sector salud y para que la atención personalizada sea una realidad generalizada.

También hay otras oportunidades de mejora. Por ejemplo, los productos biotecnológicos innovadores se encuentran en Uruguay con los plazos más largos de aprobación de toda la región, aproximadamente unos cuatro años y medio cuando, en comparación, los países de la región aprueban registros sanitarios en un plazo aproximado de 12 meses. Para mejorar esta situación, la OMS recomienda la implementación de mecanismos de aprobación basados en las evaluaciones de productos ya registrados en agencias de referencia. Este trabajo permite tiempos menores y facilita la evaluación regulatoria de productos complejos.

¿Qué es un producto biotecnológico innovador?

Un producto biotecnológico innovador se distingue por estar realizado con organismos vivos a través de procedimientos de alta complejidad, resultado de la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, y ser el primero o único de su tipo en el mercado.

Más de 30 de sus medicamentos se encuentran entre los esenciales de la OMS. Actualmente, ¿en qué foco se centra la investigación de Roche?

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. También es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer. Es una de las 10 firmas de todos los rubros que más invierte en investigación y desarrollo. En el 2021, por ejemplo, Roche invirtió más de US$ 14.000 millones en innovación, la inversión más alta en la industria. Encontrar soluciones innovadoras para las necesidades médicas no satisfechas es el corazón de lo que hacemos. Algunas de las áreas de innovación en las que Roche se despliega son hematología, oncología, enfermedades neurológicas degenerativas, oftalmología y las enfermedades raras.

¿Qué fármacos son los más solicitados por los uruguayos?

Si pensamos cuáles son los desafíos en salud más importantes en el Uruguay, vemos que las enfermedades no transmisibles representan casi el 80% de la carga por enfermedad en nuestro país. En este grupo prevalecen las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Muchas de estas afecciones son pasibles de ser prevenidas, y allí hay un área bien relevante de acción para evitar que las personas enfermen y necesiten tratamientos. Y, en muchos casos, un diagnóstico oportuno y de precisión permite tratamientos que incluso conducen a la curación o a un muy notorio aumento de la cantidad y calidad de vida. Las muertes por cáncer constituyen el 25% del total de las defunciones en el país, ocupando el segundo lugar casi a la par de las enfermedades cardiovasculares, y el cáncer de mama es el de mayor incidencia en mujeres y el de próstata en hombres. En Roche, como líder mundial en el desarrollo de soluciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer confiamos en aportar a seguir progresando en el combate de esta afección y otras de gran importancia para la sociedad, las familias y las personas.

En diciembre de 2021 Roche fue multada por más de US$800.000 por una práctica anticompetitiva. La firma tenía entre sus planes interponer recursos administrativos, ¿se llevó a cabo?

Roche interpuso los recursos administrativos correspondientes con el fin de que la decisión de la comisión sea reconsiderada, por lo que las actuaciones continuarán su trámite hasta el dictado de una resolución o sentencia firme sobre el asunto.