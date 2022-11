Vaivenes políticos zarandean los valores en el mercado de granos

Los avatares de la guerra entre Rusia y Ucrania y el bloqueo de las carretas de Brasil generaron una fuerte incertidumbre, que sobre el cierre de la semana parece tender a calmarse, pero que permitió cerrar operaciones en soja a precios interesantes.

El desbloqueo al acceso al puerto de Paranagua el jueves parece devolver algo de calma a mercados que una vez más se han visto impactados por las interrupciones en la oferta.

Los mercados tuvieron una semana muy volátil, con un comienzo muy alcista al que siguió una baja fuerte de precios.

En ese sentido se pudieron cerrar operaciones de trigo de la nueva cosecha sobre US$ 315, pero esas cotizaciones ya no están disponibles al cierre de la semana. Los US$ 300 vuelven a ser la base de las negociaciones, y en cebada entre US$ 285 y US$ 290.

La soja se consolidó por encima de los US$ 520 y la colza que se sostuvo en los US$ 540 mantienen precios mejores a los de semanas anteriores.

Mientras, en Estados Unidos va terminando la cosecha de soja y maíz y se va restableciendo el tránsito en el Misisipi, cuya traba por bajante había sido un causal de descenso en los precios ya que el grano no podía salir.

Otro factor potencialmente alcista son los inusuales fríos en el sur y centro de Brasil, que puede haber generado daños en soja, maíz y arroz.

De los mercados la atención se desplaza gradualmente a las cosechas que ya están empezando para colza, en el comienzo con resultados interesantes de rendimientos de 2.000 y más kilos. Cabe relativizar que no son todavía indicativos de cuál vaya a ser la productividad de este año.

Más lejos está la cosecha de trigo y cebada, en cuyo caso las mayores preocupaciones vienen por el lado de las exigencias de calidad de las empresas malteras.

AFP

Barco transportando granos ucranianos con destino en Turquía.

Las cifras

El año pasado el rendimiento de cebada fue 4.102 kg/ha, el de trigo 3.985 y el de colza 1.813.

Un año bueno

Respecto a los rendimientos esperables para esta cosecha, el director de Unicampo y docente de la Udelar Esteban Hoffman opinó: “Creo que vamos a tener un año bueno, complicado en las zonas cercanas al Río de la Plata y San José; en Paysandú y Young hay zonas en las que llovió muy bien. La temperatura y luminosidad ha sido idea, hay cultivos muy sanos y eso ha alargado mucho el ciclo de las plantas. En las zonas donde llovió a muchos cultivos de trigo no les llegó tan tarde la lluvia por ese alargamiento del ciclo. Hay cultivos que están muy bien”.

En un año tan seco ha irrumpido el uso de riego en cultivos de invierno. ¿Cuál puede ser el rinde de los cultivos de invierno bajo un pivot? Hoffman planteó que probablemente se llegue a 7.000 kilos. En litoral norte y centro, así como en el este, en cosechas muy buenas, canolas regadas en suelos de baja aptitud logran cerca de 3.000 kilos. Hay algún daño por heladas, pero muy poco.

El rendimiento en colza puede ser mayor o igual, pero hay un crecimiento de área tan importante que hay que ser cauto. Si se superan los 1.800 sería un excelente resultado. En trigo y cebada es difícil que se sostengan los rendimientos del año pasado, opinó Hoffman.