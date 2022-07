Valeria Ripoll: "Adeom está absolutamente congelado, parado, con trabas"

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, envió un mensaje dirigido a su lista sindical donde cuestionó a la dirección actual y reconoció la pérdida de peso del gremio de la Intendencia de Montevideo (IM). "No hemos atacado con profundidad ninguna problemática, con un Adeom absolutamente congelado, parado, con trabas para todas las necesidades de los trabajadores", declaró la sindicalista en una transmisión por Facebook.

La panelista de 'Esta boca es mía' explicó que el gremio está pasando "por un período bastante complejo" en que el actual Consejo Ejecutivo recibió "todo digerido" de la dirección anterior y que todas las gestiones pasan por "concretar" lo que ya estaba zanjado con la administración de Carolina Cosse.

Ripoll, cuya lista 27 de Julio es la mayoritaria con seis de 15 puestos dentro del ejecutivo –votación que le permitió renovar la secretaría general–, admitió que igualmente es "minoría en muchas definiciones" de la interna. "No somos la mayoría en el Ejecutivo a pesar de ser la lista más votada", resumió.

La sindicalista volvió a reivindicar el convenio colectivo firmado con Cosse al comienzo del período. Ese acuerdo que entre otros términos preservó el salario real de los trabajadores de la IM –en un contexto de pandemia en que varios grupos tuvieron que cerrar negociaciones a la baja– y atendió varios reclamos históricos de Adeom, garantiza desde entonces una "paz sindical" que contrasta con la anterior administración de Daniel Martínez, con la que el sindicato se erigió en uno de los más combativos.

Ripoll lamentó que esas "discusiones no se dan en profundidad", y evidenció una complicada correlación de fuerzas con otras agrupaciones sindicales. El hecho de no haber ganado la mayoría absoluta la obligó a tranzar con la lista de Aníbal Varela –con quien se había enfrentado años atrás–, hoy presidente de Adeom.

En ese contexto, Ripoll aseguró que "hay que pasar por todo un trámite burocrático que antes no era necesario que ocurriera" para temas internos de Adeom, como el reparto de canastas o los regalos de Reyes en enero. La secretaria general también arremetió contra "nuevos miembros que plantean que los trabajadores municipales cobran bien y no tienen necesidades". "Se ve que no conocen la cantidad de compañeros nuestros que viven en asentamientos, en casas de madera", acusó.

La secretaria general indicó que el sindicato "dejó de ser solidario y ya no colabora con ollas y merenderos", y cuestionó que "sí haya dinero para poner en el PIT-CNT, para hacer campaña por el Sí en el referéndum".

"Por suerte esta situación no va a durar mucho más, porque en abril del año que viene hay elecciones", concluyó. En lo que va de la administración de Cosse, Adeom apenas ha marcado la agenda y no ha tenido grandes conflictos con el ejecutivo departamental.