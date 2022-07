Valverde comparó su infancia con la de su hijo y Araujo contó una anécdota imperdible

La plataforma web AUF TV organizó un encuentro entre los jugadores Federico Valverde y Ronald Araujo cuando vinieron a defender a la selección uruguaya.

El volante de Real Madrid pasó a buscar en su auto al zaguero de Barcelona y allí hablaron de todo, mientras se dirigían a entrenar al Complejo Uruguay Celeste el día previo a la despedida para el Mundial de Qatar 2022 ante Panamá en el Estadio Centenario.

"Voy a buscar a Ronald Araujo, que es mi amigo, aunque es del Barca, pero…", comenzó diciendo Valverde en tono de broma.

Y comenzó a hablar de su vida: "Me crié en Uruguay con otras cosas, con otras enseñanzas. No tenía tantos privilegios, pero mis padres me daban todo lo que podían".

Entonces comparó su infancia con la de su hijo Benicio. "Gracias al fútbol y a todo lo que me rodea, gracias a Dios, a mi hijo le puedo dar otros privilegios que yo capaz no podía tener. Pero él tiene que entender que es todo logrado con sacrificio".

"Mi hijo me hizo madurar muchísimo y por la noche, mi señora me ayuda y se levanta para que en mi trabajo yo esté bien en el fútbol. Disfruto cada día de él, cada sonrisa".

Valverde añadió: "Yo deseaba ser padre joven, lo buscamos con mi mujer y cuando llegó Benicio, yo era el pibe más feliz".

El volante dijo que cuando lleguó a Real Madrid, "fue un sueño, pero jamás imaginé que pudiera ganar la Champions. Es un orgullo ver para atrás y ver todo lo que hiciste junto a tu familia para llegar allí".

El penal del Loco Abreu a Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010

Consultado acerca de si recordaba cuando vio la definición ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando el Loco Abreu picó el penal, indicó: "Creo que estaba en la casita de Peñarol donde se quedaban los jugadores que venían de afuera. Lo vimos y quedó para la historia. Fue espectacular, me acuerdo de todo el Mundial pero ese día fue muy especial para todos".

Enseguida se subió Ronald Araujo y comenzaron a dialogar entre ambos.

"Es una tremenda emoción volver (al país), comer bizcochitos, estar con la familia. Respirás otro aire acá. Llego del entrenamiento y quiero ver a mi hija", dijo el futbolista de Barcelona.

Y sostuvo: "Mi debut no fue lindo en la selección, perdimos 4-2 en la altura contra Ecuador. Estaba feliz por el debut, pero teníamos amargura por el resultado".

"Ahora que clasificamos, que venga cualquiera", expresó sonriendo.

Valverde le respondió: "Yo debuté contra Paraguay que metí el gol, le pegué al córner, (se ríe). No quería que terminara más esa noche. Fue especial".

Ronald Araujo contó una anécdota de cuando estaba en Australia y debió viajar a Estados Unidos para defender a la celeste.

“Me crucé todo el mundo. Miré mi pasaje y decía jueves 26 a la hora 10 de la mañana salía mi vuelo. Miré la llegada y decía jueves 26 a las 7 de la mañana en Estados Unidos. No entendía nada. Pensé: ‘¿Cómo si salgo a las 10 del mismo día, llego a las 7?’ Retrocedí. Pasé casi dos días en el avión”, dijo entre sonrisas.

Mientras tanto, su compañero, quien iba al volante, contó lo que le sucedió a él recientemente.

"Fui de Madrid a Washington y estaba asustadísimo que no me llegara la valija a Phoenix. De repente vino uno en la primera escala que era en Washington y me dijo: ‘Tenés que dejar la valija acá’. Todo el mundo la dejaba y yo la dejé. Pensé: ‘Ya está, no la veo más’. Pasé por la puerta de embarque y llamé a una persona de la selección que se encarga de los vuelos, y me dijo que tenía que ir a buscar la valija para despacharla de nuevo. Cuando llegué, no estaba la valija. Le pregunté a una persona y me dijo que iba directo a Phoenix, después que había caminado 40 minutos de ida. Después tuve que hacerlos de vuelta hasta la puerta para subir al avión", sostuvo.