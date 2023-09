Valverde contundente tras la derrota de Uruguay ante Ecuador: "Lo que más jode son los errores que cometimos"

La selección uruguaya perdió de atrás, 2-1 contra Ecuador en la altura de Quito este martes por la segunda fechas de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La celeste jugó un buen primer tiempo en el que prácticamente controló el juego y anotó un gol a través de Agustín Canobbio, el primero suyo con la celeste.

Pero en la última jugada, en el quinto minuto de adición y tras un córner, una desatención llevó a que justo antes del final de la primera mitad, Ecuador igualara.

Luego, Uruguay, en el complemento, cometió otros errores importantes que le costaron caro.

El capitán, Federico Valverde, no tuvo el relieve de otros partidos -como normalmente se puede esperar en la altura-, pero igualmente se mostró muy activo con sus compañeros, ordenándolos a veces a los gritos

Al término del encuentro, el volante de Real Madrid habló en plena cancha con AUFTV.

Acerca del posible penal sobre Facundo Torres en la última jugada, indicó: "No he visto nada, es decisión del árbitro, no voy a evaluar nunca a un árbitro; hay muchos para evaluar".

"Estoy triste por el resultado. En el primer tiempo, nos metimos atrás al final, por no sacar la jugada y no mirar el marcador. Tampoco marcamos bien en el córner. Lo que más jode son los errores que cometimos. Hay que seguir trabajando para mejorar", sostuvo.

Consultado acerca de si la altura jugó su papel, lo negó rotundamente.

"No, no, no podemos decir nada. Tenemos que hacernos responsables de lo que hicimos adentro de la cancha. A veces se gana y a veces se pierde. No quisimos el resultado que esperamos, pero hay que seguir”.

La voz de Agustín Canobbio

Agustín Canobbio fue de los mejores de Uruguay, con su ida y vuelta en un gran primer tiempo y además, anotando el gol.

"Nos vamos con sabor amargo. Veníamos a buscar la victoria, no se dio. Sabíamos que era un rival difícil y un campo complicado", explicó a AUFTV.

Rodrigo BUENDIA / AFP

Canobbio celebró su primer gol desde que defiende a la selección uruguaya

Y agregó: "Esto recién comenzó y tenemos que levantar cabeza, el grupo cree que vamos a salir adelante. En dos fechas logramos 3 puntos de 6, tampoco es para desesperarse. Hay un técnico nuevo y estamos tratando de adaptarnos a lo que nos pidió Marcelo (Bielsa)".

Consultado acerca de qué le pidió Bielsa, indicó: "Que hiciera la banda, que hiciera el desgaste sobre (Pervis) Estupiñán, que lo controlara y atacara cuando tuviera el espacio. Creo que se hizo bastante bien, pero hay que ajustar cosas. Tuvimos esos deslices en las pelotas quietas y nos costaron caros".