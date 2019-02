Vázquez vuelve al interior con un guiño hacia UPM 

El presidente Tabaré Vázquez volverá a salir al interior para encabezar este lunes el primer Consejo de Ministros abierto del año, esta vez en Pueblo Centenario, el lugar en el que UPM tiene previsto instalar su segunda planta de celulosa, en caso de confirmar la inversión.

El mandatario arribará a Tacuarembó en un helicóptero de la Fuerza Aérea y se trasladará hasta el gimnasio de la localidad duraznense de 1.200 personas en la que lo esperarán los ministros, pobladores y organizaciones sociales, algunas de las cuales le harán saber su oposición al proyecto de la empresa finlandesa.

Durante el domingo, los ministros mantuvieron audiencias con la sociedad civil en la capital departamental, donde el tema UPM estuvo presente.

El Club Wanderers apenas había terminado su clásico baile luego de las llamadas ¬-que ganó Uráfrica-, cuando el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, llegó para comenzar su jornada de trabajo. Ahí tuvo una decena de audiencias y recibió a un grupo de cooperativistas que le plantearon su rechazo a que le expropien algunos predios por el pasaje del Ferrocarril Central, algo que se comprometió a estudiar. Rossi reconoció las “dificultades” que existen en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) respecto a la habilitación ambiental que necesita el consorcio Vía Central para comenzar a reparar los 273 kilómetros de vías férreas que unen Montevideo con Paso de los Toros y dijo que no había hablado con la ministra Eneida de León para no ponerle “presión” pero que confiaba en que iba a buscar “la mejor solución” para poner fin al conflicto que mantiene con los funcionarios. El objetivo de Rossi –y del presidente Tabaré Vázquez- era que la obra estuviera en funcionamiento a fines de enero, pero las habilitaciones ambientales están trancadas en la Dinama. “Si los permisos estuvieran mejor, pero no va a significar eso una causal de retraso”, agregó.

De León se refirió por primera vez al conflicto y aunque dijo que no quería polemizar por los “medios”, rechazó que el diálogo con el sindicato Afumvotma estuviera cortado como dice el gremio y señaló que desde mayo de 2018 que han sido citados para reunirse con uno de sus asesores. La ministra dijo que los estudios de impacto ambiental de la Dinama “están terminados” y que “cinco o seis funcionarios” no van a hacer fracasar las negociaciones con UPM. “Hay un acuerdo firmado con la empresa. Pensamos que el conflicto había finalizado pero resurgió. Esto se tiene que resolver a corto plazo”, dijo sin adelantar una fecha.

Una delegación de técnicos canadienses que trabajan para la empresa finlandesa se encuentra en Durazno y estarán presentes este lunes en Pueblo Centenario. Semanas atrás, el CEO de UPM, Jussi Pesonen, y el vicepresidente senior de la empresa en Uruguay, Petri Hakanen, se reunieron con el presidente Tabaré Vázquez en un encuentro en la Torre Ejecutiva en el que dialogaron acerca del estado de implementación del contrato de inversión firmado en noviembre de 2017, y sobre el rol fundamental de la infraestructura logística para el sector exportador, conectando por ferrocarril el interior del país con Montevideo y con un puerto competitivo de profundidad adecuada, según señala un comunicado emitido por la empresa. “Actualmente estamos en una etapa intensa, en la que se necesita cumplir con todos los objetivos establecidos en el contrato de inversión”, dijo Pesonen y adelantó que quedaban “muchas tareas por hacer y nuestro equipo está trabajando intensamente para llegar con todos los asuntos acordados en el contrato de inversión dentro de los tiempos establecidos”, concluyó Pesonen.

En el Poder Ejecutivo hay urgencia por concretar la obra, que se ha transformado en una de las banderas de la segunda gestión de Tabaré Vázquez.

La modificación al trazado y la contaminación del Río Negro

Rossi también señaló que analizan modificar el trazado luego que un grupo de vecinos de Sarandí Grande dijeran que el proyecto dividía a la ciudad en dos. “Se trata de hacer el mejor proyecto posible y para que sea el mejor tiene que tener en cuenta la opinión de los vecinos”, subrayó. Previendo el aumento en la circulación de camiones, el MTOP comenzó a trabajar en la ampliación de la Ruta 5. “Es evidente que en la zona que va de Durazno hasta Paso de los Toros hay un incremento de movimiento que uno puede esperar por la organización del funcionamiento de la carga a futuro”.

Vecinos de Pueblo Centenario que se trasladaron hasta Durazno para mantener audiencias con los ministros dijeron a El Observador que la mayoría de la población está de acuerdo con la instalación de la planta y que los mayores reparos se encuentran en Paso de los Toros. Desde esta ciudad que queda a solo cinco kilómetros saldrá un grupo de ambientalistas que rechazan el proyecto y señalan que contaminará aún más el Río Negro. Junto a ellos marcharán vecinos de San Gregorio de Polanco que se oponen a la suba de la cota de Rincón del Bonete ya que dicen que eso los dejará sin playa. Actualmente el proyecto de UTE está en suspenso luego que la entonces ministra Carolina Cosse –ahora precandidata por el Frente Amplio- anunciara que se iba a realizar un estudio más profundo.

La semana pasada, la ministra de Medio Ambiente firmó un decreto para mejorar la situación del Río Negro, donde reconoció que existe contaminación. Esto ha sido denunciado por dirigentes del movimiento “Un Solo Uruguay” que se manifestarán realizando un brindis con una “copa de agua del Río Negro”, según anunciaron.

“La parte más contaminada es Soriano y Río Negro porque están las grandes plantaciones agrícolas y la zona de las nacientes que vienen con la contaminación del Brasil”, agregó. El decreto busca proteger el río a través de la implementación de una serie de acciones “parecidas” a las que hay en el Santa Lucía como la delimitación de zonas de protección y la prohibición de trabajar al borde del río además de limitar el uso de agrotóxicos y el laboreo. De León también señaló que UPM deberá elaborar un plan en el que explique cómo manejará los residuos que se generen durante las fases de operación y producción.

Mientras tanto, el ministro de Economía Danilo Astori reiteró que una de las prioridades para el próximo gobierno es la reducción del déficit fiscal, además de la reforma de la seguridad social. “La reducción del déficit es absolutamente prioritaria hoy. Es un problema muy importante a solucionar. Vamos evolucionando hacia asegurar una trayectoria descendente. Vamos lento porque es difícil bajar el gasto público porque la inmensa mayoría es gasto público social. El margen discrecional que queda para reducir es muy pequeño”, dijo Astori.

“El principal problema que tiene Uruguay es el empleo pero entre los equilibrios macroeconómicos es el déficit fiscal. Hay que trabajar mucho para eso”, dijo Astori, que agregó: “El próximo gobierno tiene que hacer una reforma de toda la seguridad social, el contenido no lo puedo adelantar pero ojalá sea por el consenso de todos los partidos. Ojalá sea en el primer año del próximo gobierno porque si dejamos pasar el tiempo seguimos pagando recursos que no se destinan a otros objetivos y corremos el riesgo de postergar el tema indefinidamente”.