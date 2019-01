Vecinos afectados por tren de UPM analizan ir a la Justicia

El comienzo de las obras para el Ferrocarril Central, que unirá Montevideo con Paso de los Toros, es uno de los grandes objetivos en materia de infraestructura para el Poder Ejecutivo durante este 2019. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció que empezarán a fines de enero, una vez que finalice la licencia de la construcción, y dijo que esperan que el proyecto grande se ponga en marcha entre los meses de mayo y junio.

Pero el optimismo del gobierno por el proyecto choca con los reclamos de distintos grupos de vecinos, quienes dicen que la propuesta es “desastrosa” y señalan que las audiencias públicas que se realizaron fueron una “tomadura de pelo” por lo que evalúan presentar una acción de amparo en el ámbito judicial que se sumará a las que ya presentaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Vecino de la Intendencia de Montevideo.

Yanina Borloz, vocera de “Por el costado de la vía”, que nuclea a vecinos de Sayago, Colón, Peñarol, Capurro, Paso Molino y Bella Vista, dijo a El Observador que junto a un grupo de abogados se están reuniendo y analizando los “distintos incumplimientos” cometidos por el gobierno durante este proceso. Borloz criticó el hecho de que se haya resuelto comenzar con las obras sin que haya un informe de “impacto ambiental” realizado por la Dinama y señaló que el Poder Ejecutivo no les ha brindado información y está actuando al margen de la “Constitución de la República y las normas de protección ambiental y los derechos humanos”.

“Mi casa queda a ocho metros de la vía. La obra ha sido categorizada de alto impacto y tiene una gran complejidad. Va a durar tres años y tiene una consecuencia directa en mi vida por el ruido, las vibraciones y la emisión de gases”, agregó.

En una situación similar se encuentran los vecinos de Sarandí Grande (Florida), quienes ya definieron que a fines de enero comenzarán a juntar firmas para presentarlas ante la Junta Departamental con el objetivo de iniciar otra acción de amparo, contó Blanca Olivera. Los vecinos de esta región rechazan que el tren pase por el medio de la ciudad y quieren que se modifique el trayecto, ya que consideran que Sarandí Grande quedará partida en dos. “Hay una parte que queda del lado de la Ruta 5, pero la otra queda encerrada. Para salir, ya sea al norte o al sur, tenemos que cruzar la vía, lo cual supone un problema”, explicó.

De acuerdo con la estimación oficial, 35.000 personas están en el área de afectación de este proyecto.

A fines de diciembre, el ministro Víctor Rossi, el subsecretario Jorge Setelich y el director de la Dinama, Alejandro Nario fueron increpados durante una audiencia pública en Florida. En el encuentro, que se desarrolló en la Sociedad de Productores de Leche, los vecinos los acusaron de estar “entregando al país” en referencia al contrato firmado con UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa.

“Una de las respuestas que nos dieron era que no sacaban la vía de adentro de la ciudad para cuidar los campos productivos de la zona. Eso provocó indignación” agregó Olivera, que fue una de las que reclamó que no se hiciera un bypass como en Punta Maciel.

Vía Central invertirá US$850 millones

Las obras de reparación de los 273 kilómetros de vías férreas que unirán Paso de los Toros y Montevideo comenzarán a fines de enero, una vez que finalice la licencia de la construcción, según informó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

A fines de noviembre, el Tribunal de Cuentas legitimó la adjudicación al consorcio Vía Central, integrado por las empresas uruguayas Saceem y Berkes junto a la española Sacyr y la francesa NG. El costo estimado de la inversión que realizará el consorcio Vía Central es de US$ 850 millones. La obra se extenderá por 36 meses mediante la modalidad de participación público-privada. La adjudicación es por 15 años con opción a otros 7 más y una vez que la obra finalice, el gobierno pagará a Vía Central unos US$ 400 mil por día, es decir unos US$ 150 millones por año por las vías y su mantenimiento.

Un informe de la consultora CPA Ferrere afirma que si se quisiera medir el ahorro que generará poner en marcha el Ferrocarril Central para un productor de Artigas, sería lo mismo que desplazar el Puerto de Montevideo a Durazno.

El economista Alfonso Capurro dijo en declaraciones recogidas por Subrayado que los productores que están “muy lejos de los puertos” serán los que tendrán los mayores ahorros. “Cuanto mayor es la distancia, mayor es el ahorro. Estamos estimando que para productores de la región norte son de entre US$ 20 y 25 por tonelada aunque hay casos que se llegan a US$ 30 por tonelada, casi un 50%” dijo.

Además señaló que el la obra “debería cambiar el estándar de operación del ferrocarril” y que era “una oportunidad para que el ferrocarril vuelva a ser lo que era antes”.