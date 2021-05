Vendieron terreno donde trabajaba organización animal y deben desalojar en 45 días

En 45 días la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) debe encontrar un nuevo lugar para trabajar, ya que el terreno donde actualmente funciona el centro de rehabilitación de especies nativas fue vendido.

“Nos prestaron un terreno y ayer lo vendieron. ¿Qué significa? Que ya no tenemos donde recuperar más animales nativos”, indicaron desde la organización en un video difundido por redes sociales.

Socobioma trabaja desde 2005 en la costa de Maldonado, en la rehabilitación, recuperación y conservación de animales silvestres del departamento, además de realizar tareas de educación ambiental. La organización, sin fines de lucro, cuenta con la habilitación del Ministerio de Ambiente para la rehabilitación de animales marinos y de monte nativos, y funciona por la coordinación de voluntarios.

En diálogo con El Observador, Lourdes Casas, directora de la organización, resaltó que cada año aumenta la cantidad de animales que pasan por Socobioma, que ronda los 670 ejemplares de distintas especies, entre ellos, comadrejas, pingüinos, lobos marinos, zorros y aves como gavilanes, lechuzas y búhos, entre otros.

Diferentes especies nativas se recuperan en Socobioma.

Los que se deben quedar

Aquellos animales que logran recuperarse son devueltos a sus hábitats, mientras que los que, por diferentes razones no pueden volver a esos entornos, quedan en el centro de rehabilitación de Socobioma.

“Tenemos animales que no se pueden liberar y que no son los adecuados en un zoológico, estamos preocupados por ellos”, comentó Casas acerca de los animales que hoy se encuentran en el predio ubicado en Punta del Este.

Actualmente los animales que deben seguir en el centro de rehabilitación son: un gavilán, un carancho, una comadreja, un carpincho, dos gaviotas y un pingüino.

“Vamos a entregar el terreno como corresponde y si en estos 45 días no aparece nada ser termina el área de recuperación. Si no conseguimos algo muchos animales no tendrán una segunda opción”, indicaron desde la organización.

Cerca de 670 animales pasan por Socobioma cada año.

Terreno nuevo

Lo que necesita la organización es un terreno que tenga como máximo 2.000 metros cuadrados, que cuente con servicio de agua y luz y que esté ubicado en Maldonado o Punta del Este. “No es un capricho, los voluntarios trabajamos y vivimos en este entorno y alejarnos mucho más implicaría un costo de movilidad que muchas personas no pueden afrontar”, comentó Casas.

Según informó la directora, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, visitó el centro de rehabilitación en enero de este año “y está al tanto de la situación”. “Ellos consideran que es una actividad de importancia pero no hemos tenido una respuesta extra sobre la situación actual. Ahora nos corre el tiempo, algo que antes no pasaba”, concluyó.