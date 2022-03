"Vení mañana que hay croquetas": el cruce entre Fernando Pereira, periodistas y un dirigente comunista

Ya habían concluido las tres disertaciones y el panel de moderadores, compuesto por los periodistas Alfredo Dante y Miguel Nogueira, se aprestaba a realizar las preguntas que llegaban desde el público. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y los dos intendentes de la fuerza política, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, se habían explayado contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) organizado este martes de mañana en el Radisson.

Fiel a su línea discursiva, el expresidente del PIT-CNT también había arremetido contra la cobertura que los medios de comunicación han hecho en la campaña, y se sustentó para ello en la falta de difusión sobre la realidad de las ollas populares. “Desde el año 2002 no se veían en Uruguay las ollas. Que los informativistas hayan resuelto no pasar imágenes de ollas populares no significa que acá no haya 60 mil ciudadanos que vayan a alimentarse a ellas, y 100 mil en todo el país”.

Tras las presentaciones de Orsi y Cosse, Alfredo Dante, quien es conductor de la edición matutina de Subrayado, recogió el guante. Antes de formular una pregunta que había llegado para Pereira, expresó: "Me comprenden las generales de la ley. Advertí hoy de mañana que Pereira no mira Canal 10 y me consta que VTV tampoco, porque se pasaron y se siguen pasando las ollas populares y también las colaciones que se hacen para ellas".

El periodista procedió así a plantear una interrogante referida a las ocupaciones en la LUC. "Lo primero es que miro Canal 10", le respondió el presidente del Frente Amplio antes de contestar. "Lo miro y sé la cobertura que hacían antes y la que hacen ahora. Sé las coberturas policiales que hacían hace unos años y las que hacen ahora. Y me queda claro que son decisiones de las direcciones, no de los periodistas. No porque lo crea, pero porque me lo dijo la dirección", sostuvo.

"Esa decisión puede ser discutible o no, pero lo raro es que haya sido en el primer año de Lacalle", prosiguió Pereira. "Es un problema mío con el medio, no con los periodistas. Calculo que ellos no resuelven el 100% del informativo", dijo, y valoró su "profesionalidad". El exsindicalista aprovechó en tanto para criticar la reacción del cabildante Guido Manini Ríos hacia la divulgación de una noticia por parte del semanario Búsqueda, y afirmó: "Nunca los consideraría sicarios".

Dante le acotó por su parte que siguieron con la misma cobertura, y Pereira volvió a la carga: "Sí, pero dígame usted después cuánto porcentaje de lo que hacían antes". El dirigente acusó que el producto acaba por "flechar la cancha" y citó el informe del Observatorio de Medios de la Facultad de Información y Comunicación, que semanas atrás recopiló que los informativos de los canales privados de televisión abierta otorgaron al No casi el doble de minutos que al Sí en la segunda quincena de febrero.

Tras ese ida y vuelta, Pereira continuó con su réplica sobre las ocupaciones. Una vez que terminó de hablar, fue el turno del periodista Miguel Nogueira de trasladar otra pregunta. Pero el informativista –conductor de VTV Noticias (que transmitió en vivo el evento) e Informativo Carve– retomó las declaraciones del exsindicalista. "Por respeto a ADM y a los presentes, nosotros no venimos a debatir con ustedes. Debatiría y me quedaría hasta las 3 de la tarde con Fernando Pereira sin problema ninguno", soltó.

"Yo con mucho gusto", reaccionó el frenteamplista. Nogueira siguió: "Porque en el 2015, 2008, 2016, en el 2009, dirigentes hoy en el gobierno nos decían: 'Paren, loco, tienen un informativo con siete ministros y dos senadores nuestros'. Y sí. El gobierno por lo general marca la agenda por una cantidad de cuestiones... pero no vine a debatir con ustedes", mantuvo.

"No, pero si lo dice, debate", retrucó Pereira.

"Y lo tengo que decir, porque si no, nos caminás por arriba con tu tono. Yo te escuché con atención...", redobló Nogueira.

Pereira volvió a la carga: "Yo también, pero si lo dice, empieza a debatir".

El periodista retomó la palabra: "En VTV, y no me voy a pelear con Canal 10 porque yo también trabajo ahí indirectamente porque salgo a las 7 (por Informativo Carve), no pasamos noticias policiales. Ni en el primer año de Lacalle, ni el primer año de Vázquez, ni en el segundo, ni en el tercero. No van las noticias policiales. O sea que por ahí, no me cabe", sentenció, y se preparó para hacerle una pregunta a Orsi.

Pereira no se quedó callado, e insistió que Nogueira se estaba contradiciendo en que no quería para debatir. Volvió a citar el informe de la FIC y desafió a los moderadores: "¿Qué tienen para responder ustedes? Capaz que tienen algo. Yo porque como no creo que sean ustedes...".

"Sí, yo te podría decir, y le cuento a los que están mirando, creo que se equivocan en no hacer una conferencia los del Sí porque VTV, y lo aceptó la dirección, si Lacalle Pou habla mañana 50 minutos, si ustedes hablaban 50 minutos la conferencia también iba a ir entera. Hoy no lo puedo mostrar porque ustedes decidieron hablar hoy siete minutos", devolvió Nogueira en referencia a la cadena nacional del Sí.

El informativista relató además el ejemplo de que para un estreno del canal los productores de la página web bregaban en todo momento por "tratar de empatar" los mensajes a favor y en contra de la LUC "para evitar suspicacias". "Vivimos desesperados por el equilibrio", aseguró. "A veces lo logramos, a veces no. Lo que no me pueden hablar es de deshonestidad", añadió.

El presidente del FA le encomendó preguntarle a VTV "si los debates que quisieron hacer (para contraponer las dos posturas) fueron posibles por el Sí o por el No", en línea con una constante de esta campaña que han sido las acusaciones de la oposición por la falta de respuestas desde el oficialismo para defender la norma en ese tipo de formato.

"Por respeto a ADM... además con Fernando Pereira tenemos una relación de muchísimos años y si hay alguien que tiene diálogo, es Fernando Pereira", recobró Nogueira, pero tras un susurro de su colega, recordó que Pereira no había querido debatir con el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Diego Battiste

Los dirigentes del FA expusieron ante empresarios y dirigentes

Mientras el exsindicalista contestaba, una voz emergió desde el público, en el que empresarios, dirigentes y periodistas miraban las presentaciones desde sus mesas. "¡Perdón colegas! ¿Y si seguimos con las preguntas de la gente?", exclamó el dirigente comunista Gabriel Mazzarovich. Pereira lo vio y escuchó, pero no interrumpió la respuesta. Pero Nogueira no se la dejó pasar una vez que el frenteamplista cedió la palabra.

"Bien, le digo al que gritó allí...", insinuó mientras giraba hacia el público.

El comunista se paró y levantó la mano: "Yo, Gabriel Mazzarovich", desafió. El moderador le retrucó desde el escenario que no tenían "preguntas de la gente". "Bueno, pero pregunten algo", defendió Mazzarovich.

"Gabriel, ¿sabes qué pasa? Que cuando te dicen que sos cómplice de algo, yo tengo derecho a defenderme", le reprochó el periodista. El dirigente comunista no reculó: "Yo espero que cuando venga Mieres, acá también le pregunten...".

"Bueno, vení mañana también que hay croquetas", le devolvió Nogueira. El comentario despertó varias risas en el público y hasta arrancó varios aplausos. ADM recibirá este jueves al ministro de Trabajo, a Manini Ríos, el colorado Julio María Sanguinetti y el blanco Pablo Iturralde.