Ventas de vehículos cero kilómetro aumentaron 16% en el comienzo del año

En el primer mes del año, el mercado automotor acompañó el dinamismo que mostró durante 2022. Las ventas de automóviles, SUV y utilitarios crecieron en la comparación interanual.

Según información de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), la comercialización de vehículos nuevos alcanzó las 3.995 unidades en enero, lo que significó una suba de 16% respecto al mismo mes del año anterior, cuando habían sido 3.439.

En el desglose por segmento, se vendieron 1.960 automóviles cero kilómetro frente a 1.720 con un aumento interanual de 14%.

En el caso de los utilitarios deportivos (SUV) fueron 967 con un incremento de 7,9%. El enero de 2022 habían sido 896. La gremial informó que se comercializaron 796 utilitarios frente a 628 con una suba de 26,7%.

También hubo aumento de camiones (253 contra 190), minibuses (17 contra 3). En el mes se vendieron dos ómnibus, mismo número que hace un año atrás.

Inés Guimaraens

El año pasado la venta de vehículos nuevos tuvo el mayor dinamismo de los últimos seis años. El crecimiento se constató en automóviles, utilitarios deportivos y utilitarios. El dato anual mostró que los uruguayos compraron 143 automóviles cero kilómetro por día.

Igualmente, los comerciantes de vehículos nuevos terminaron el año con algunas incertidumbres. La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) dispuso un cambio para la importación de vehículos eléctricos para pasajeros que pueden incluirse dentro de proyectos para ser promovidos y acceder a beneficios tributarios.

El valor CIF (mercadería, seguro y flete) máximo estaba en US$ 60 mil. A partir del 18 de diciembre pasó a US$ 27 mil. Eso generó la preocupación de los importadores ante el fuerte descenso del valor tope.

Sin embargo, a principios de año, la Comap volvió a variar y dejó el precio máximo en US$ 40 mil. Eso generó alivio en el sector automotor. El valor medio de vehículos eléctricos para pasajeros oscila en US$ 30 mil y por tanto con el precio de US$ 27 mil quedaban por fuera de los beneficios tributarios que otorga la Comap.