Video: la sorpresa que le dio Sporting Lisboa a Sebastián Coates por su récord en Portugal

El uruguayo Sebastián Coates, capitán de Sporting de Lisboa de Portugal, fue homenajeado este martes con toda la pompa en el Estadio José Alvalade, por convertirse en el jugador extranjero con más partidos del club y también el noveno jugador más utilizado de la liga.

El zaguero fue sorprendido en la Tribuna Presidencial por su familia e hijos, que obsequiaron a su padre un cuadro conmemorativo, así como por sus compañeros, su cuerpo técnico y la Junta Directiva, encabezada por el presidente Frederico Varandas.

También estuvieron presentes Hilário Conceição, Manuel Fernandes y Pedro Barbosa, tres de las glorias del Club que también están en la lista de los 10 jugadores ilustres con más partidos en Sporting, en un día muy especial para Sebastián Coates, quien no ocultó su felicidad en este momento.

“No esperaba esto. Hoy hemos entrenado en Alvalade y cuando estaba solo en el vestuario comencé a pensar que algo raro estaba pasando. Cuando subí y vi a todos mis compañeros y al plantel, además de otros exjugadores muy importantes para el club, me di cuenta de lo que era. Fue una sorpresa preciosa”, comenzó diciendo Coates a los medios del club, reconociendo que nunca pensó que alcanzaría un hito tan importante.

Y añadió: “Llegar a un club como Sporting y tener tantos partidos es algo que nunca imaginé, pero con estas cosas uno sueña con estas cosas desde pequeño. Es hermoso recibir estos homenajes, tanto ayer en el Estadio como hoy. Les agradezco a todos”, dijo satisfecho,

Autoridades de Sporting Lisboa, exjugadores, el plantel actual y la familia, sorprendieron a Sebastián Coates

La ceremonia comenzó con un vídeo de algunos de los mejores momentos, partidos y goles de Coates con el conjunto verdiblanco, antes de que el presidente Frederico Varandas tomara la palabra para elogiar las nueve temporadas de esfuerzo, dedicación, devoción y gloria del zaguero.

“Dentro de un mes se cumplirán ocho años desde que Seba llegó a este club y, con mucha seguridad, fui una de las primeras personas en darle la bienvenida. Nunca soñé que jugaría tantos partidos, pero aquí está en gran forma y eso se debe en gran medida no a su talento, velocidad o altura, sino a su profesionalismo desde el primer día. Son 344 partidos, una cifra impresionante, pero para los socios también son importantes los trofeos que ganaron. No tengo ninguna duda de que estos números no se quedarán ahí, Seba seguirá jugando más partidos y trayendo más trofeos”, indicó.

Siguió la intervención de Manuel Fernandes, con el capitán eterno del club luso y cuarto jugador con más internacionalidades (433) dirigiéndose directamente a Coates, destacando la fortaleza del capitán.

“Siempre te he tenido un gran respeto y consideración porque has sido uno de los jugadores más regulares e importantes de la historia de Sporting. No hay nadie que comande una defensa como tú, es algo que no está al alcance de todos. Sólo porque tengamos el brazalete de capitán no significa que tengamos autonomía para mandar a nuestros compañeros, tenemos que respetarlos para ser respetados por ellos. Y eso lo hacés muy bien. Te deseo toda la suerte del mundo”, destacó.

Pedro Barbosa, que ocupa el décimo lugar en la lista de jugadores más utilizados en la historia del Club con 342 partidos, igualando a Anderson Polga, elogió la entrega del uruguayo.

“Lo que Seba ha hecho y sigue haciendo es digno de elogio. Lo ocurrido hoy fue un reconocimiento a su labor, que aún no ha terminado pero ya se encuentra entre los 10 jugadores más utilizados del club. Para él es importante tener al equipo aquí, al personal que lo ha acompañado a lo largo de los años y a la dirección. Toca seguir disfrutándolo y seguir siendo tan importante como hasta ahora”, afirmó el excapitán.

Al final, aún hubo tiempo para una foto de familia, con los siete trofeos conquistados por Sebastián Coates vistiendo la camiseta de Sporting como telón de fondo: una Liga portuguesa, una Copa de Portugal, una Supercopa y cuatro Copas de la Liga. Y promete no parar aquí...

Aquí puede verse el video: