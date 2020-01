Álvaro Villar oficializó su intención de ser candidato a la Intendencia de Montevideo

Álvaro Villar, el director del Hospital Maciel, anunció este jueves su intención de ser uno de los tres candidatos que el Frente Amplio presente en las elecciones departamentales de Montevideo. La decisión de quiénes serán los tres postulantes de la coalición de izquierda en la capital será tomada por el Plenario Nacional, el máximo órgano del partido, que se reunirá a fines de enero.

Según supo El Observador, el neurocirujano ya había comunicado a su círculo íntimo la voluntad de competir por la Intendencia de Montevideo, después de haber recibido una carta firmada por frenteamplistas independientes pidiéndole que se presentara como candidato en mayo. No obstante, según dijo este jueves en conferencia de prensa, prefirió mantener en reserva la información hasta no haberse juntado con los directores del Hospital Maciel, para comunicarles su decisión y conocer su opinión.

Villar, quien desde hace ocho años dirige la institución médica, espera poder emular al frente de la comuna su gestión del hospital, a la que él y su entorno resumen como "actitud Maciel". "La idea es que el funcionario sienta orgullo de pertenecer y centrar todo en el ciudadano", dijo.

El neurocirujano hizo hincapié en cuán importante es que los jerarcas y funcionarios municipales encuentren "metas comunes", siempre teniendo "en cuenta que el centro es el ciudadano". "Creo mucho en el orgullo del trabajador; creo que es de los motivadores más grandes que puede tener cualquier persona: que su trabajo sea bueno, de calidad, y lo feliciten por el trabajo que hace", sostuvo.

En este sentido Villar expresó su voluntad de continuar con la línea de trabajo que trazada por el excandidato Daniel Martínez al asumir en 2015, pero remarcó que "hay muchas cosas pendientes". "Hay que tratar de lograr que la ciudad siga en el camino de crecimiento, de mejora. Hay muchas cosas pendientes, en las que se ha trabajado mucho, pero creo que hay que continuar", señaló, y más adelante remarcó: "Esta intendencia ha sido una intendencia excelente y hay que lograr avanzar en eso y superarlo".

En la conferencia de prensa se detuvo en algunos de los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno de Montevideo. El director del Hospital Maciel quiere que la capital "sea la ciudad más limpia del mundo", que haya más seguridad y que mejoren los tiempos del transporte público.

Villar se tomará licencia en los próximos días para reunirse con dirigentes de todos los sectores del Frente Amplio en busca de respaldo, antes de que el Plenario Nacional defina en enero quiénes son los tres candidatos. Además tuvo una serie de reuniones con jerarcas de la IMM para conocer al detalle el funcionamiento y los desafíos que heredaría de esta administración, en caso de que se oficialice su candidatura y gane en mayo.

"No tengo un objetivo de ser el candidato independiente. (...) Me queda claro que para lograr llegar a la intendencia necesito apoyos, soy consciente de ello", reconoció. Villar dijo que todavía no se reunió con Martínez, aunque tiene previsto hacerlo. Después de ser derrotado en las elecciones presidenciales el ingeniero evaluó postularse a la reelección como intendente de Montevideo, pero desistió de esta intención porque no logró respaldo de su sector, el Partido Socialista.