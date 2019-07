Vivir en la calle a los 19 años: “La gente me ve y debe pensar 'qué pichi de mierda'”

Por Ivana Brinckhaus

Sentado sobre un colchón en la vereda, tapado con un acolchado de dos plazas doblado al medio, con gorro y bufanda, Michael Silva toma un café mientras cae la tarde. Tiene 19 años y vive en la vereda de la avenida 18 de Julio y Gaboto hace cinco meses junto con su hermano mayor, que prefirió no hablar ni decir su nombre.

“Está cruel el frío”, dijo Silva, que a pesar de estar al tanto de las dos muertes por hipotermia de este invierno ocurridas en la primera semana de julio, prefiere quedarse en la calle antes que volver con su familia o ir a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La primera víctima de la ola polar fue un cuidacoches de 59 años que fue encontrado muerto a pocos metros de un refugio en La Blanqueada. El segundo caso ocurrió en Pando, Canelones, donde se encontró muerto a un hombre de 67 años que dormía en la calle.

Silva nunca aceptó ir a ningún refugio, porque varios conocidos le contaron que el ambiente es malo. “Los refugios están llenos de rastrillos, te dan una puñalada por una remera”, afirmó convencido aunque nunca estuvo en uno.

“En realidad es muy subjetivo, puede ser que alguna persona robe, porque son 30 personas conviviendo que vienen desde distintos lugares, pero en cada refugio hay lockers con llave para que puedan guardar sus pertenencias”, afirmó Malena García, responsable de Comunicación del Mides. García agregó que hay equipos técnicos que trabajan en los centros, que cuentan con psicólogos y educadores, que entre otras cosas, se ocupan de resolver los problemas de convivencia que se puedan generar.

Según el último censo realizado por el Mides, viven en las calles de Montevideo 2.038 personas, lo que representa un aumento del 23,4% con respecto al censo anterior, realizado en 2016. Además, las personas cada vez utilizan menos los refugios: 1.095 los usaban en 2016, pero los datos de este año señalan que en 2019 hay 995 personas haciendo uso de los centros del Mides. “Es un tema de estacionalidad, el primer censo se hizo en julio y este otro en abril, siempre pasa que en los meses de más calor hay menos gente en los centros”, afirmó García.

Entre el 15 de mayo y el 31 de octubre el Mides habilitó 2.070 cupos en los refugios, con la inclusión de 200 cupos de invierno, pero el Mides no puede obligar a las personas a ir a los refugios, al menos que haya una disposición judicial. La normativa establece que si la persona es revisada por médicos y dos de ellos determinan que no está en condiciones de decidir por sí misma, ya sea por problemas psicológicos o físicos, los profesionales pueden presentar un informe ante la Justicia, y el juez decide si aplicar o no la ley.

Entre los distintos tipos de refugio, la semana próxima comenzará a funcionar un centro diurno únicamente para las personas con problemas de adicciones, para que puedan estar allí durante el día. “En todos los centros se hacen trabajos personalizados de seguimiento de las personas según la situación de cada persona”, señaló García.

Según el censo del Mides, nueve de cada diez personas que viven en la calle son hombres. A su vez, el 83% declaró consumir alguna sustancia y el 59% fue catalogado como “consumidor problemático” ya que lo hacía a diario. Para estos casos, el Mides brinda rehabilitación, pero si la persona no colabora no se la puede obligar a iniciar un tratamiento, tomar medicación e ir a los grupos de ayuda.

Silva contó que fuma marihuana y basoco (pasta base mezclada con marihuana), aunque dijo que no se considera adicto. Suele agarrar los restos de marihuana que dejan las personas que fuman en la entrada de la Facultad de Bellas Artes, al lado de donde él duerme. Contó que utiliza el baño del local de Mc Donald's de 18 de Julio y Gaboto, allí también le dan agua y con las monedas que consigue compra café. “Son re piola en el Mc, el guardia de seguridad ya me conoce”, comentó. Destacó como positivo que en el invierno hay grupos de personas que reparten comida caliente. El centro Beraca, por ejemplo, le ha llevado guiso, sopa, chocolatada, pan y cosas dulces. “Cuando tengo hambre o algún antojo y no tengo nada, me acuesto y me duermo”, comentó Silva.

Los días más fríos, las personas que viven en la calle pueden ingresar a los comedores del Mides para alimentarse, sin estar inscriptos previamente, como se exige habitualmente. Silva no estaba enterado de esta posibilidad.

Al vivir en la calle, aprendió que hay ciertos códigos que deben respetarse. Contó que una vez, a Silva y a otros compañeros les robaron los acolchados mientras dormían, entonces, a la noche siguiente tendieron una trampa. Se hicieron los dormidos y cuando intentaron robarles, sus compañeros golpearon a los ladrones para dejar en claro que no debían volver más. “Eran dos pibes, los quebraron todos”, dijo Silva, y agregó que esa vez él no golpeó a ninguno. “Hay códigos de la calle, a la gente de calle no se la rastrilla, ni aunque tengas un millón de pesos abajo del colchón”, comentó.

Por otro lado, Silva contó que él antes robaba. Desde los 13 a los 17 años, estuvo internado cinco veces por rapiña en centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Salía a robar armado y un día, armando el revólver, se le escapó un tiro en su pierna. Estuvo en el hospital y el día que salió recuperado, robó una veterinaria con un amigo. Ese delito lo llevó por última vez al INAU. Cuando cumplió los 18 años dejó de robar. “No estoy ni ahí para robarle a algún gil y comerme siete años en cana”, dijo Silva.

Según su versión, él no es el único que cometió delitos en su familia. Su madre, su hermana, su tío y la pareja de su madre estuvieron presos. Si bien su familia no lo incentivó a robar, su madre le decía: “Si vas a robar, robale a la gente de plata”, contó.

De la época en la que vivía con su familia en Sayago recordó que no quería que regresara a casa la pareja de su madre porque le pegaba a su hermano menor. “Le dije a mi madre que si volvía a casa su marido lo mataba, solo por mi hermano mataría, es la persona que más quiero en este mundo”, contó. La respuesta de su madre fue echarlo de la casa. "Mi madre es injusta, no vuelvo a su casa ni aunque gane el 5 de Oro, es por culpa de ella que tenemos esta vida”, lamentó. Más tarde, su hermano mayor también se fue de la casa, por lo que terminó acompañando a Silva en la vereda de 18 de Julio.

En cuanto a su educación, Silva hizo hasta cuarto de liceo. Entre los cambios más notorios dentro del censo de este año, se destaca un aumento del nivel educativo entre quienes están en la calle. El 46,3% terminó la escuela, el 37,4% llegó hasta tercero de liceo y un 16,3% alcanzó bachillerato o más. Antes de vivir en la calle, Silva repartió su currículum en varias tiendas en busca de un trabajo, pero nunca lo llamaron de ningún lado. “Ahora la gente me ve y debe pensar: ‘qué pichi de mierda’ o algo así”, dijo Silva.

A Silva le gustaría cambiar su situación. “Llega un momento que te aburre vivir en la calle”, señaló. Quiere sacar un préstamo para poder ir a una pensión y comprar un pack de 500 pares de medias por $.1.000 que venden en el barrio de los judíos, para revenderlas en la calle. “Si tuviera la plata lo haría ahora”, añadió.

La vocera del Mides afirmó que no pueden brindar préstamos pero destacó que tienen un programa de apoyo en emprendimientos productivos, por el que las personas pueden presentar un proyecto y si se aprueba, le extienden un préstamo para la compra de herramientas de trabajo y se hace un seguimiento del proyecto. A pesar de los problemas que enfrenta y de la crudeza del frío, Silva se considera una persona feliz. “Soy feliz, toda la vida fui feliz”, finalizó.