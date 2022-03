Volver a la oficina está bien, pero el viaje diario sigue siendo atroz

Pilta Clark, Financial Times

Llovió y llovió en Londres el martes pasado. Hubo una huelga de metro. Los autobuses estaban repletos. Los caminos estaban obstruidos. Las noticias de Ucrania eran repugnantes.

Fue un telón de fondo sombrío para un día que algunas empresas, incluyendo a la mía, esperaban que fuera especial.

Era el 1 de marzo, el día en que todos debíamos regresar a la oficina después de casi dos años de trabajo mayormente remoto, y las compañías habían hecho grandes esfuerzos para convencernos a quedarnos comenzando con cambios en el comedor de la oficina.

“¿Cuanto cuesta eso?” pregunté mientras pedía un café por la mañana. “Nada”, fue la respuesta. “No leíste el correo electrónico?”.

Resultó que mientras yo había estado de licencia la semana anterior, se había anunciado que la comida y la bebida serían gratuitas en el comedor en marzo y abril para ayudar a los trabajadores que regresaban a reconectarse.

Ligeramente aturdida, vi cómo mis colegas llenaban sus platos con montones de panqueques y comida gratis para el desayuno.

Durante el almuerzo me uní a ellos y pedí un sándwich de pollo y otro café gratis mientras me preguntaba si sería una buena idea continuar con una barra de avena gratis.

Se habían organizado otras delicias y actividades. Un cineclub con palomitas gratis. Bebidas de bienvenida para los nuevos miembros. Y lo más sorprendente de todo, masajes de espalda gratuitos.

Por lo que he leído, esto pone al Financial Times (FT) a la altura de Goldman Sachs, que ofreció desayuno, almuerzo y helado gratis el año pasado en un intento de atraer al personal de regreso a sus escritorios.

Este mes, según se informa, se ofrecerán donas, cócteles sin alcohol y lecciones de meditación gratuitas en las oficinas del Bank of Queensland en Australia, donde a otros trabajadores se les ofrece café y almuerzo gratuitos en sus escritorios.

Todos éstos son desarrollos excelentes, pero no estoy segura de qué tan bien funcionarán. Por deliciosa que sea la comida gratis, está compitiendo con un rival formidable en la batalla para atraer a los trabajadores de regreso a la oficina: el viaje diario al trabajo.

La principal razón por la que los empleados que trabajan desde casa en todo el mundo dicen que temen volver a la oficina es el tiempo, los gastos y la incomodidad de ir y venir de sus escritorios todos los días.

Un sorprendente 74 por ciento de los profesionales en EEUU dicen que el viaje es lo que más temen de volver a la oficina, dijo la consultora Korn Ferry la semana pasada. Eso no es una sorpresa si se tiene en cuenta que el viaje promedio de ida aumentó a un nuevo máximo de 28 minutos en 2019, según la Oficina del Censo de EEUU, frente a los 25 minutos de 2006.

No es de extrañar que otra encuesta realizada para investigadores académicos el mes pasado mostrara que los trabajadores estadounidenses piensan que la ausencia de un viaje al trabajo es el principal beneficio de trabajar desde casa, superando con creces más tiempo con la familia, horarios de trabajo más flexibles y menos tiempo dedicado a prepararse para el trabajo.

La investigación sugiere que viajar al trabajo es aún más detestado en el Reino Unido, el hogar de algunas de las tarifas de tren más caras de Europa si se compran el día del viaje.

Da la casualidad de que mi propio viaje a la oficina la semana pasada fue notablemente agradable. Un amable conductor de autobús me dejó subir sin pagar después de que le mostré un pase de viaje que no funcionaba. Me las arreglé para encontrar un asiento, a pesar de que el autobús estaba repleto de pasajeros varados por la huelga del Metro. Lo mejor de todo es que me senté detrás de una mujer que, al igual que yo, no pudo resolver el rompecabezas de Wordle del día esa mañana.

Por desgracia, muchos viajeros tuvieron una experiencia peor. Algunos nunca pudieron subirse a ningún autobús ya que iban llenos de gente y terminaron caminando millas bajo la llovizna. Otros se dieron por vencidos y se fueron a casa.

La huelga del Metro causó muchos de los problemas, pero no todos. Comenzó el mismo día en que entró en vigor el mayor aumento de tarifas de tren en nueve años en Inglaterra y Gales.

Para algunos de mis colegas, eso significa una tarifa diaria de £28, o £20 fuera de la hora pico, en trenes más congestionados que antes de la pandemia de Covid.

Es posible que habrían pagado tanto sin quejarse demasiado antes de la pandemia, pero, después de dos años de experimentar una semana laboral sin desplazamientos, eso duele.

Sospecho que se requerirán muchas donas gratis para aliviar el dolor.