Volver, con el joystick marchito: la historia de Carlos Gardel en un videojuego

Con su fuga del penal de Usuahia comienza Tango: The Adventure Game, una nueva aventura point-and-click del estudio argentino Inca Games, donde no se cuenta la vida del Zorzal Criollo de manera biográfica, sino que se le da un giro novelesco, al volverlo el protagonista de un relato romántico: enamorado de la rubia Malena y acosado por las deudas de juego, un Gardel con el corazón roto recorrerá los arrabales de Buenos Aires buscando cumplir su sueño de juntar dinero para viajar a Europa para buscar a su amada.

Con los tópicos de tango, malevos y percantas, este nuevo videojuego ya se encuentra disponible en Steam y Cromo habló con uno de sus diseñadores, Martín Arregui.



¿Por qué Gardel? ¿Qué lleva al Zorzal Criollo a una aventura como esta?

Todo arrancó por una taza. Estaba buscando una idea, algo que disparara una aventura gráfica que fuera original. Y justo vi mi taza de café de todos los días que tenía un dibujo de una pareja bailando tango. Me dije: ¿Y si la aventura es de tango? ¿Y si el protagonista está inspirado en Gardel? Empecé a estudiar la vida de Carlos. Vi todas sus películas varias veces. Leí cómics y todo tipo de anécdotas y cuánto video que tuviera algo relacionado con Gardel. Y llegué a la conclusión de que Carlos tenía una vida de película. Anécdotas graciosas y otras tristes. Era un rockstar o fue el primer rockstar, y así me di cuenta de que era un personaje jugoso para meterlo en una historia de ficción mezclada con la realidad, sin perder hechos históricos de la década de 1930. En sí, Tango The Adventure Game sería como el juego de una película de Gardel que nunca filmó.

¿Cuanto tiempo llevó el desarrollo?



Un poco más de ocho años. Hubo mucha preproducción y conflictos para encontrar un grupo estable y comprometido con el videojuego. Por suerte pude trabajar con mi mejor amigo Mateo Amaral con la animación y el arte; como también con Matías Molusko, realizador del estilo completo de Tango. Y Adriana Figueroa Mañanas, que le dio el toque de calidad con esa banda de sonido que mezcla partituras de tangos de la época con sus propias creaciones.

¿Por qué hacer un point-and-click? ¿Qué distingue esta clase de juegos?



El point and click es el estilo de juego que más le gusta al grupo. Además que uno nació con ese género. La primera aventura que jugué fue Leisure Suit Larry, donde había que escribir las acciones para progresar. Luego aparecieron otros grandes, como Monkey Island, ya con una interfaz mucho más amistosa, donde aparecían acciones basadas en verbos predefinidos en una barra inferior. Y el hito, de forma personal, fue la aparición de Grim Fandango. Ese fue el juego gracias al que dije “quiero hacer juegos y que sean aventuras”. Es el género que, si bien siempre se dice que está muerto, yo lo veo más vivo que nunca; es el género perfecto para contar una historia. Es para pensar y disfrutar como se hacía en otra época; en una PC donde uno maneja el mouse mientras dos o tres personas alrededor van tirando qué hacer por más disparatado que suene. Es para reírse con los chistes y disfrutar. Una aventura point and click es como ver una película interactiva con un grupo de amigos, o familia.

¿Cuál es la realidad del desarrollo de videojuegos en Argentina hoy día?



Si contás la movida indie (que debería ser toda) hay muy buenos estudios u one men developers que la rompen. Hay buena calidad pero hay una realidad económica que hace que hoy en día sea más provechoso trabajar con empresas del exterior que crear IP nuevas. Después es difícil acceder a ciertos créditos o subsidios para afrontar los costos de desarrollo e impuestos. Creo que a la comunidad de desarrolladores le falta un buen hit para que se vea que se puede. Hoy, una buena idea desarrollada puede marcar la diferencia. Hay que ser original sin perder la noción que lo que uno hace es arte.

¿Qué viene luego de Tango?



Luego de Tango, si tenemos buena aceptación, la idea es continuar con la historia. Tango fue pensado para hacerse en cuatro actos por motivos económicos. Obviamente que al ser un juego de nicho, es complicado tirarse a la pileta con un producto grande, por lo que se tomó la decisión de sacar una aventura más pequeña e introductoria para continuar en actos más grandes y desafiantes. O sea, compren el juego, así podemos seguir con este laburo tan lindo. Hay otros proyectos en carpeta y siguen con la temática rioplatense, que es muy rica en sabores y colores para contar.