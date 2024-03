Votar o elegir

Semana turbulenta en Venezuela, aunque allí son muy frecuentes. El partido opositor de la injustamente inhabilitada María Corina Machado no pudo inscribir a su candidata para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

No había ninguna inhabilitación contra Corina Yoris, una profesora de filosofía de 80 años y sin trayectoria política alguna. Solo hubieron “problemas técnicos” en la plataforma tecnológica de Consejo Nacional Electoral (CNE), siempre alabado por Nicolas Maduro por su excelencia tecnológica y modernidad.

Al parecer, es tan excelente el software del CNE que no tienen a mano papel y tinta por si ocurre algún problema con la electricidad, como le ocurrió el mismo lunes a la embajada argentina donde se encuentran refugiados 6 miembros del comando político del partido de María Corina, Vente Venezuela, el más votado en las elecciones internas del año pasado.

Y Vente Venezuela, ahora acusado de “partido terrorista”, tuvo que poner un candidato de último momento -el ex embajador Edmundo González Urrutia- para reservar provisionalmente una plaza por las dudas de que haya un acuerdo antes del 20 de abril, última fecha para cambios dentro de los registrados.

Es tal el temor de Nicolas Maduro que no permite la inscripción de una persona ajena a la política. ¿Tendrá miedo, como el también dictador Ferdinando Marcos en Filipinas, a que lo derrote otra mujer como Corazón Aquino, que tomó la senda de su marido asesinado al llegar a su país?.

Corina Yoris no tiene nada de lo que suele rodear a los candidatos políticos exitosos: no tiene experiencia ni fuerza política, ni dinero, ni voz altisonante y fanfarrona como la de Maduro. No parece una figura carismática o una oradora potente. ¿Por qué, pues, le preocupa a Maduro para dejarla fuera por “problemas tecnológicos” y ganarse el reproche de quienes hasta ahora han sido sus amigos como Lula y Petro? Corina Yoris tiene algo que Maduro no tiene ni podrá tener nunca: el arma de la verdad, de la honestidad y de la transparencia.

Maduro vive, en cambio, en un mundo paralelo, dónde todos los días hay alguien que intenta matarlo. Ese hecho agigante su ego porque solo se quiere atentar contra alguien “importante”. Ha sido esa la trayectoria de Maduro desde que sucedió a Chávez. Desde que Chávez se le apareció en forma de “pajarito”.

Pero esta vez el tiro le ha salido por la culata. La necia actitud de Maduro recibió una firme condena internacional. Por de pronto, un comunicado conjunto de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. También Chile expresó su desconformidad, puesto que el presidente Boric es un duro crítico del chavismo y se lo ha dicho varias veces tanto a Maduro como a Lula cuando el presidente brasileño quiso dar reintegro a Maduro en la Cumbre de Brasilia.

Esta vez, a las críticas de los que Maduro llama “los lacayos del imperio”, se han sumado ahora dos aliados del dictador venezolano. Por un lado Brasil. En una nota muy diplomática y medida, Itamaraty dijo que “la candidata de la Plataforma Unitaria, fuerza de la oposición y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los Acuerdos de Barbados”. Tan cuidadoso es el lenguaje que no dice que esa inhabilitación “no sea democrática”, sino que “va contra los acuerdos de Barbados” que pusieron en marcha el actual proceso electoral. Por los demás, Itamaraty lamenta que las autoridades venezolanas no hayan dado “ninguna explicación oficial” de la inhabilitación de Corina Yoris. De hecho, ese nombramiento sorprendió al régimen chavista que esperaba la nominación de la muy activa y combativa Magali Meda, jefa de campaña y persona de total confianza de María Corina Machado. Pero hoy Meda está refugiada en la embajada argentina en Caracas, junto a 5 compatriotas del partido Vente Venezuela. ¿Qué le teme Maduro a Corina Yoris?. ¿Será acaso que el nombre “Corina” hace recordar a María Corina Machado? ¿Será que incluso para un “barrabrava” como él le cuesta insultar a una mujer de 80 años?

Vaya uno saber los motivos últimos de la inhabilitación. Lo cierto es que Brasil mostró su decepción y también lo hizo el gobierno de Colombia, gran amigo de Maduro. La cancillería colombiana expresó con mucha cautela su “preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas”, lo que “podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional “ en las elecciones.

La reacción de Venezuela sobre estos dos hechos no se hizo esperar. El canciller venezolano, Yvan Gil, sostuvo que “la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos”. Eso ante un comunicado muy lavado. Con Brasil, tuvo menos piedad y dijo que “repudia el gris e injerencista comunicado, redactado por funcionarios de la cancillería brasileña, que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

En realidad, lo que es una gran critica a Brasil, porque lo sitúa en el temido grupo de los “lacayos del Imperio”, para del Departamento de Estado viene a ser un gran elogio pues habría sido capaz de redactar una nota muy equilibrada y diplomática donde se ahorra todo tipo de calificativos. Paree que el Tío Sam está aprendiendo de las sutilezas de Itamaraty cuando le “dicta”, según Maduro, los comunicados a otros países.

Lo cierto es que Maduro se siente cercado en su afán de perpetuarse en el poder por un nuevo período de 6 años, totalizando 18 seguidos. Las encuestas dan una victoria por paliza a María Corina Marina Machado por 70 a 30 sobre Maduro y, probablemente, su apoyo a cualquier candidato incline el fiel de la balanza.

Por eso, si bien los venezolanos van a ir a votar el 28 de julio, Maduro es quien elige a los candidatos. No puede permitirse una derrota. ¿Dónde buscaría refugio, perseguido por la Corte Penal Internacional?

Y si la derrota se viera venir, siempre tiene en sus manos el dócil y eficiente Consejo Electoral Nacional, que podría tener otra “falla informática”, similar a la que impidió inscribir a Corina Yoris. Si el software es incapaz de hacer algo tan sencillo como inscribir un candidato, muy fácilmente puede embarullarse al contar los millones de votos y dar un resultado 70/30 a favor de Maduro para mostrar que Venezuela es un país feliz.

Después de todo, el éxodo de 8 millones de venezolanos , la hiperinflación, la caída del 80% del PBI desde 2014, la falta de alimentos y medicamentos, la violaciones a derechos humanos, la policía secreta del SEBIN, la cárcel del Helicoide son solo un cuento que distribuyen los medios imperialistas y que se lo creen los ingenuos del mundo. Que ya quedan cada vez menos.