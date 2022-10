Wanda Nara habló por primera vez del romance entre Icardi y "la China" Suárez: "Me llamó dos días después de encamarse con mi marido"

Hace casi exactamente un año, en octubre de 2021, empezó gracias a una historia de Instagram uno de los culebrones más seguidos en el Río de la Plata durante los últimos tiempos, el "Wandagate". Ese fue el nombre mediático que se le dio a la saga que involucró a la empresaria argentina Wanda Nara, a su entonces esposo el futbolista Mauro Icardi, y a la actriz y cantante Eugenia "China" Suárez. Nara escribió en sus redes "otra familia que te cargaste por zorra", y empezó la debacle.

Un año después, Icardi y Nara están separados y en proceso de divorcio; ella está empezando un romance con el cantante L-Gante, y ahora reveló algunos detalles sobre lo que ocurrió en ese momento, cómo se dio el affaire que comenzó el escándalo y las razones de su reacción.

Nara envió un mensaje al programa LAM, que conduce Ángel de Brito, y que incluso fue mostrado al aire. En él, la empresaria explicó que recibió una videollamada de Suárez "dos días después de encamarse con mi marido en París", en referencia a la ciudad donde vivían en ese momento, ya que Icardi era jugador del club París Saint Germain (hoy defiende al Galatasaray turco).

"Me llamó ella por cámara diciéndome que quería venir a visitar París, por eso fue el ‘zorra’", explicó sobre su reacción posterior. “Creo que me quedé corta porque el llamado, saludar a mis hijas y decirnos ‘las quiero ver en París pronto’ es más que de ‘zorra’. Pero se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así", se justificó.

Este jueves, el futbolista y la empresaria también tuvieron un intercambio en Twitter, mientras continúan su proceso de divorcio. El sitio argentino Ciudad Magazine publicó que Nara "perdonó a Icardi", a lo que Nara respondió "No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por no consultarme", lo que motivó una picante respuesta del jugador.