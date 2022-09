"¿Soltera o no?": Mauro Icardi publicó un chat privado con Wanda Nara tras su separación

Wanda Nara y Mauro Icardi están en medio de una separación, después de ocho años de matrimonio y dos hijas en común. La mediática y empresaria argentina lo confirmó en un breve comunicado en sus redes sociales.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió antes de borrar todas las fotos en las que aparecía con el futbolista de su cuenta de Instagram.

La empresaria ya había compartido algunos mensajes que dejaban entrever la crisis matrimonial: una captura de pantalla que adivinaba cómo terminaría su año de acuerdo a su signo zodiacal. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, lograron leer los usuarios antes de que decidiera borrarlo.

Ante el mensaje de Wanda el futbolista negó tal crisis. “¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó un usuario en Instagam. “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, respondió.

“Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”, agregó Icardi.

Pero este domingo el periodista de espectáculos Ángel De Brito difundió una captura de pantalla de los chats privados que el mismo jugador compartió en sus historias. "Avísenle a Icardi que ÉL mismo está publicando sus miserias. Después dice que es la mujer o los programas", escribió.

Avisenle a #Icardi que EL mismo está publicando sus miserias.

Después dice que es la mujer o los programas. pic.twitter.com/yiQmvl4PZF — ANGEL (@AngeldebritoOk) September 25, 2022

En la conversación, mediante WhatsApp, aparecen llamadas perdidas de la mediática después de las dos de la mañana y mensajes en los que le pregunta dónde está, porque ella estaba "subiendo al avión" porque al otro día tenía "fotos en Uruguay". “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió junto al chat el futbolista.

En una segunda imagen, después de las cuatro de la mañana, ella le pregunta "¿por qué en vez de dormir con el nene te vas por ahí?". A lo que el futbolista responde: "Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”.

"Porque sos mentiroso, de casado y de soltero", retruca Wanda y él responde: "Somos iguales!". Finalmente la argentina le contesta: "No me querés decir, ok peor para vos" y él agrega: "¡Qué tóxica!". Ella volvió a escribir y dio por terminada la conversación: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás”.

En una tercera captura de pantalla el futbolista compartió una videollamada que le estaba haciendo su esposa. "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, gordi?", escribió. Y adjuntó una encuesta que decía: "¿Estará soltera o no?".

Instagram @mauroicardi

A los pocos minutos de haberlas subido, eliminó las capturas y publicó una foto tirando un beso a la cámara mencionando a Wanda junto a emojis de corazón. Y compartió una captura de pantalla de una videollamada con la mediática: "Te amo toxi", escribió.