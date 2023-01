Wanderers presentó a Matías Fonseca, pedido por su padre para la selección uruguaya

"Hola bohemios, ya estoy acá", dice Matías Fonseca, de 21 años, en un video que publicó Wanderers como presentación del delantero que se suma al plantel para la temporada 2023.

🇮🇹🛬 Desde Europa y con goles tanos le damos la bienvenida a Matías.#𝐄𝐥𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐃𝐞𝐥𝐏𝐫𝐚𝐝𝐨 🏳️🏴 pic.twitter.com/QIgXPJrZPm — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) January 30, 2023

Matías Fonseca es hijo del exfutbolista y actual representante de jugadores Daniel Fonseca, y hermano de Nicolás, que el año pasado jugó en River Plate y en Wanderers.

El nuevo delantero del bohemio nació en Napoli y jugó en las divisiones juveniles del Inter.

A los 18 fue ascendido al plantel principal dirigido por Antonio Conte y fue convocado a la selección Sub 19 de Italia.

Cuando Daniel Fonseca pidió a su hijo Matías para la selección uruguaya

Su padre Daniel Fonseca fue entrevistado en 2020 en Sport 890 y habló con ironía sobre la situación de su hijo, que no había sido tenido en cuenta por Óscar Tabárez para la selección uruguaya.

"Internet tendrán en el Complejo, mirarán Europa... Capaz que no tienen Internet o no les llegó la información de mi hijo", expresó.

Luego agregó: “Yo estoy feliz porque mi hijo está en la selección italiana. No está en la selección de Libia. Está en la Azzurra. Pero que no hayan hecho ninguna llamada, cuando veo que llaman a hijos de ex jugadores, sobre todo de Peñarol. No sé si porque el Maestro tiene afinidad con Peñarol. Llaman a hijos de amigos del maestro Tabárez que han hecho 10 veces menos goles que mi hijo y que ninguno a los 18 años ha estado de suplente en el primer equipo del Inter. Pero parece que no basta”.