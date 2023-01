“Me gusta el amarillo y negro de Peñarol, me encanta”: el Kun Agüero puso en aprietos al Pollo Vignolo

El relator argentino Sebastián “Pollo” Vignolo dijo que le encantan los colores amarillos y negros como los de Peñarol, en una charla con Sergio “Kun” Agüero en la previa de “La Noche Amarilla”, un partido de exhibición que el futbolista iba a jugar en Ecuador.

El Kun tenía la campera de Barcelona de Ecuador, equipo organizador del tradicional encuentro, de color amarillo y negro.

“A vos te gusta porque es de color amarillo”, le dijo Agüero en el móvil en vivo de ESPN, dando a entender durante la charla, pero sin mencionarlo, que a Vignolo le gustan los colores de Boca Juniors.

A lo que Vignolo, le respondió: “Me gusta el amarillo y negro de Peñarol, me encanta. Me encanta, me parece espectacular”.

“Además, me queda bien. Vos me viste con una remera amarilla, verde y azul”, señaló.

“Sí, claro”, le respondió Agüero. “La blanca y roja no te queda bien”, agregó el delantero, en referencia a los colores de River Plate argentino.

“Yo cuando te veo, te veo más con estos colores”, señaló el Kun, mostrándole el amarillo de su campera.

“¡Pero estás loco vos, si vos me viste con todos! Vos me viste con la remera roja y blanca y me dijiste ‘te queda pintada’”, agregó el relator, en una divertida charla.