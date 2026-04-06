De compañeros en Peñarol a una patada viral que apenas costó una amarilla: mirá la entrada de Hernán Menosse a Ruben Bentancourt

Dos exjugadores de Peñarol protagonizaron una jugada que se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió el domingo cuando Deportivo Maldonado venció 2-0 a Liverpool en el Parque Viera en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura .

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La acción ocurrió a los 41 minutos cuando Deportivo Maldonado ya ganaba 1-0 con gol de Maximiliano Noble.

El delantero de Liverpool Ruben Bentancourt bajó a recibi r en campo propio y atrás acudió a su marca Hernán Menosse.

El defensor lo bajó de un rodillazo en la espalda, pero al mismo tiempo le puso una plancha en la pantorrilla y cuando Bentancourt cayó lo pisó con los tapones.

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El juez Santiago Motta castigó la incidencia con tarjeta amarilla. Desde el VAR, Jonathan Fuentes y Andrés Cunha validaron lo cobrado en cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2040959171407876259&partner=&hide_thread=false Por este foul, Hernán Menosse no recibió la tarjeta roja -sino la amarilla- de parte del árbitro Santiago Motta ni del VAR en el partido disputado hoy entre Liverpool y Deportivo Maldonado. pic.twitter.com/1HC7EF78Rr — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 6, 2026

Fue una entrada comparable a la de Gabriel Báez sobre Javier Cabrera en el clásico del Torneo Clausura 2024 en acción donde Leodán González no cobró falta y desde el VAR, Christian Ferreyra no llamó a revisarla.

Pero en este caso fue agravada por el rodillazo en la espalda y el pisotón en la pantorrilla.

En todo 2022, Menosse y Bentancourt fueron compañeros en Peñarol.

El delantero se unió al club en agosto de 2021 como una alternativa para Agustín Álvarez Martínez y permaneció en el club hasta fines de 2022, mientras que Menosse llegó en enero de 2022 y se mantuvo hasta fines de 2023.

En 2023 volvieron a ser rivales y protagonistas de las finales que Liverpool le ganó a Peñarol para consagrarse campeón por primera vez en su historia en el Campeonato Uruguayo.

Menosse y Matías Arezo fueron los únicos jugadores de Peñarol que fueron aplaudidos esa fatídica tarde donde Liverpool dio la vuelta en el Campeón del Siglo al ganar 1-0 con gol de Bentancourt luego de vencer 2-0 en Belvedere con goles de Thiago Vecino y Bruno Bentancourt.

El año pasado, Menosse fue protagonista de una acción donde también pudo ser expulsado, pero solo recibió amarilla.

Fue en la semifinal de ida de las semifinales de los playoffs de la Segunda División Profesional donde Deportivo Maldonado sacó un valioso empate contra Colón.

En aquel partido Menosse le aplicó un violento codazo al rostro de Leandro Méndez que conducía la pelota, pero el juez Pablo Silveira solo le mostró amarilla mientras que en el VAR Federico Arman y Sebastián Schroeder no lo llamaron a revisar la acción.

En Peñarol, Menosse jugó 76 partidos y recibió dos expulsiones.