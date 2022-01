William Coito, el técnico uruguayo bicampeón en el extranjero durante 2021

Coito –que no es familiar cercano de Fabián Coito, aunque cuando jugaron juntos en Wanderers bromeaban que eran primos- llegó a Guatemala como jugador en 1991 y se quedó. En Uruguay defendió a Cerro, Wanderers, Rampla y Fénix.

Su primer equipo en Guatemala fue Comunicaciones y después jugó en Coban Imperial. Continuó su carrera en Costa Rica, El Salvador y regresó a Guatemala, donde cursó los tres niveles para diplomarse como Entrenador.

Freddy Cifuentes Llegó a Guatemala en 1991 y echó raíces

“Me quedé acá, primero porque hay que aprovechar donde está el trabajo. Después porque me casé con una guatemalteca y tengo dos hijos nacidos acá. En la profesión nuestra no sabes adónde vas a terminar, pero por ahora estamos bien” manifestó. También dijo que le ilusiona dirigir algún día en Uruguay.

El desarraigo del país no es fácil. “Cuestan algunas cosas, costumbres de Uruguay que se extrañan, la convivencia con los amigos, pero uno se va adaptando”.

Sus padres fallecieron y en Uruguay vive su hermano. “Voy lo más que puedo al país, este año no pude ir por la pandemia, pero vino mi hermano y estuvieron un mes con mi cuñada. Pensaba ir a fin de año pero tuvimos muy pocos días de descanso, así que voy a tratar de ir a mitad de año”.

Mynor Sandoval

Un entrenador que empezó de abajo en el fútbol guatemalteco

Con Fabián Coito, cuyos padres parece que tenían un parentesco muy lejano, habla seguido: “Hablamos mucho con Fabián por muchas cosas. Cuando vino a Honduras nos pusimos a la orden, además nosotros teníamos en el club algunos jugadores hondureños de la selección y nos pedía algún informe de ellos”.

Desde abajo

En Comunicaciones hizo toda la escalera como entrenador. “Empecé a trabajar en las ligas menores, sub 15, sub 17, sub 20. Luego se hizo una filial donde estuvo la Tercera división y tuve la suerte de salir campeón y ascenderlo a la Segunda división y después a Primera división. Hoy están Comunicaciones A y B. Cuando ascendí a Primera me dieron el cargo del equipo principal y ganamos los primeros dos títulos”. Eso pasó en 2015 y son los últimos campeonatos locales que ganó el club en seis años y medio.

En la temporada pasada Coito dirigió al Guastatoya y también lo sacó campeón nacional. Después regresó a Comunicaciones, ganó la Concacaf y estuvo a punto de lograr un nuevo título el 2 de enero, pero perdió las finales del Apertura contra Malacateco.

“El fútbol guatemalteco creció mucho. El jugador es muy dinámico, rápido, hay jugadores que tratan bien el balón. Lo que tiene que crecer mucho es la infraestructura, en ese sentido está un poco crudo”, reconoció.

"Lo que trato de inculcarle al jugador guatemalteco del uruguayo es a no darse por vencido nunca y al contrario, ante las dificultades ir siempre contra la corriente. Así los uruguayos hemos logrado cosas importantísimas en contra de todos”.

Mejorar las canchas, que los clubes tengan su propio complejo para entrenar y no abandonar el trabajo en juveniles, son aspectos que deben mejorar. “La formación de jugadores está un poco lejos, incluso con algunos países de Centroamérica, como Costa Rica, ni hablar de México, son equipos que a nivel de formación sacan mucha ventaja”.

De los 12 equipos que compiten en la liga mayor, solo cuatro o cinco tienen canchas en buenas condiciones para jugar, dijo Coito. “Y también se toman medidas un poco raras, en lugares donde hay mucho calor te hacen jugar al mediodía, eso afecta el rendimiento del jugador de fútbol y la intensidad que puedas meter en los partidos”.

Le gusta vivir en Guatemala, por la variedad del clima y por la calidez de la gente. Antes llegaban muchos jugadores uruguayos, ahora esa tendencia está cambiando.

Mynor Sandoval

En 2021 ganó la Liga Concacaf con el Comunicaciones

“El fútbol ataca por épocas, hay épocas de argentinos, de brasileros, de uruguayos. Ahora se están enfocando muchos en colombianos y ecuatorianos, tal vez por la velocidad”, expresó.

No fueron muchos los técnicos uruguayos campeones en el exterior en 2021.

Pablo García ganó la Copa Grecia con el Paok y Gustavo Poyet dirigió a la Católica que luego fue campeón en Chile con otro DT. Coito ganó con dos equipos y este domingo comienza una nueva ilusión al frente de Comunicaciones en el inicio del Clausura de Guatemala.

“Una decisión difícil”

La salida de Tabárez de la selección uruguaya “fue una decisión difícil para tomar a la altura que estaba la Eliminatoria -opinó Coito-. Pero los cambios a veces motivan a los jugadores. Acá se sigue bastante a la selección uruguaya, tal vez porque se identifican porque es un país chico entre dos potencias como Argentina y Brasil, y a Guatemala le pasa algo similar con Costa Rica y con México”.