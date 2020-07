World Rugby se encamina a mantener la Americas Rugby Championship, pero Sudamérica no se rinde

A pesar de la tormenta política de hace algunas semanas, la Americas Rugby Championship se encamina a seguir en su lugar en los próximos dos años, y a oficiar como eliminatoria de toda la región para el Mundial de Francia 2023, informaron fuentes dirigenciales a El Observador. De esa manera, si se confirma esa postura, se mantendrá el plan original de World Rugby (WR), anunciado en un primer momento pero luego suspendido ante la queja de Sudamérica Rugby (SAR), que reclamaba un lugar directo para el subcontinente a disputar en un torneo Sudamericano, lo que implicaba el fin de la ARC.

Luego de un reclamo formal del organismo continental, el propio presidente de WR Bill Beaumont respondió diciendo que la planificación original no se modificaba. Pero desde SAR no dan el tema por cerrado y aún mueven fichas, aunque todo el terreno está dado para que América entera dispute sus 2,5 plazas en ese torneo, que se disputa desde 2016. Esa era la postura de Rugby Americas North, que no quería dividir las plazas.

El norte y el sur están en una amarga disputa desde que, en las elecciones de WR el norte dividió sus votos, lo que el sur tomó como una traición al presidente de Rugby Americas, Agustín Pichot, y con eso un boicot a la unidad continental.

La Americas Rugby Championship se disputaría en agosto y setiembre de 2021 y 2022, en régimen de ida y vuelta. Los dos mejores, sin contar a Argentina XV, clasificarían a Francia 2023, mientras que el tercero clasificaría al repechaje global final por un pasaje más, ante rivales de otros continentes.

La siguen peleando

¿En qué se sostiene la estrategia de SAR? Además de lo que creen que es un reclamo justo (es el único continente que nunca ha tenido plaza directa además de la de Argentina, teniendo un equipo en el puesto 17-18 del mundo), en el hecho práctico de que las competencias inter regiones seguramente seguirán estando complicadas en 2021, por las dificultades de los viajes intercontinentales, como para realizar una competencia con partidos de ida y vuelta. De hecho, el anuncio de WR de hacer el Rugby Championship en una sede, y una ventana de noviembre solo con equipos instalados en Europa, va en esa misma línea. Además, como argumentó en su momento el presidente de SAR Sebastián Piñeyrúa, es la manera de darle certezas a los sponsors, fans y la televisión, de tener una competencia confirmada el año que viene.

“Uruguay es Américas 2 y queremos que ese lugar lugar sea para Sudamérica. Queremos empezar nuestra qualy ya, en 2020, y darle a la región un torneo propio, que lo podamos manejar nosotros, y darle a nuestras uniones, más chicas y más grandes, un buen evento para poder venderlo a la tv, a los sponsors y reactivar un buen producto”. Sebastián Piñeyrúa en junio

Por todo eso, y porque World Rugby aún no hizo ningún anuncio oficial, mantienen la esperanza y las gestiones.

De hecho, el plan de SAR si WR cambia su postura es ya empezar a disputar los primeros tramos de la eliminatoria en 2020: por ejemplo, una serie entre Paraguay y Colombia en un eventual Sudamericano en Montevideo, en octubre, para definir quién jugará luego ante Brasil, Uruguay y Chile en 2021.

Sudamericano en octubre

La región avanza en la idea de jugar ese Sudamericano en octubre de 2020 en Montevideo, en el Estadio Charrúa. Hay apoyo del gobierno (particularmente la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo) para establecer un protocolo de llegada de las delegaciones extranjeras, con hisopados y cuarentena, tal como ocurre con el resto de los extranjeros que llegan hoy al país.

El ministro de Turismo Germán Cardoso habló sobre el plan de recibir el Sudamericano de rugby en el Estadio Charrúa (setiembre-octubre). Dijo que lo están evaluando y que con protocolos adecuados se puede llevar adelante pic.twitter.com/0HE1TQi0bD — RugbyNews (@RugbyNews_uy) June 30, 2020

El mayor inconveniente está por la situación sanitaria de los otros países. Argentina y Chile aún mantiene una cuarentena estricta en varias regiones, por lo que sus selecciones no han vuelto a entrenar. Sí lo han hecho sus seleccionados de seven, dentro de las habilitaciones para deportistas clasificados a Juegos Olímpicos o que tienen chance de hacerlo. Pero desde Sudamérica Rugby se da como un hecho que se pueda jugar en octubre.

Además, si World Rugby cambia su postura -o si la situación sanitaria lo obliga- la idea es jugar un Sudaméricano en el primer semestre de 2021, alternado con la Super Liga Americana, y allí comenzar a disputar la eliminatoria.

El lado positivo: Superliga se mantiene y jugadores de EEUU podrían estar

Si bien la medida de mantener la ARC implicaría una derrota política para Sudamérica Rugby, también despeja algunas incógnitas. Por ejemplo, qué pasaría con los jugadores uruguayos que militan en la Major League Rugby. Si cambia el sistema y la eliminatoria pasa a disputarse en un Sudamericano en el primer semestre, verían complicada su chance de estar porque coincidiría con el torneo de EEUU. Con la ARC en agosto, los jugadores estarían en Uruguay en el segundo semestre.

En ese sentido, de los siete que jugaron la temporada pasada en Estados Unidos, hay cinco que se mantendrán: los tres de Toronto Arrows (Leandro Leivas, Gastón Mieres y Manuel Diana), Ignacio Dotti (New Orleans Gold) y Diego Magno (Houston Sabercats).

En cambio, volverán a Uruguay los dos de Austin Gilgronis: Juan Echeverría y Rodrigo Silva. La intención es que ambos firmen con Peñarol Rugby.

Es que a pesar de la incertidumbre deportiva y económica por la pandemia global del coronavirus, la Superliga Americana se mantiene en el mapa y ya está trabajando para su edición 2021. De hecho, en este segundo semestre la URU firmará contratos con los jugadores de Los Teros que jugarán el año que viene en Peñarol, de manera que tengan una seguridad laboral y económica.

El resto de los equipos se mantienen, y hasta la caída del Super Rugby en 2021 puede ayudar a que más jugadores argentinos -los que no se vayan Europa- puedan reforzar la Slar si no avanza ninguno de los planes de sumarse a una competencia de clubes en Australia o Sudáfrica.

La estrategia original de la URU repatriar a la mayor cantidad posible de jugadores, pero la pandemia complicó los planes. En la próxima temporada habrá 12 teros en el exterior: además de los 5 de la MLR habrá seis en Francia y uno en Italia. El desafío será poder traer a todos para cuando se dispute la eliminatoria, aunque está claro que, a igualdad de rendimientos, se priorizará a los jugadores de Peñarol, por un tema deportivo (seguir desarrollando el Centro Charrúa) y económico (básicamente, los costos de traer tantos jugadores de afuera).

El rugby local

Por otro lado, el rugby local aceleró los planes de regreso luego del anuncio del lunes por parte de la Secretaría de Deportes autorizara el regreso de los entrenamientos con contacto a partir del sábado. Ese día ya comenzarán los primeros amistosos. La URU ya publicó el fixture, y la idea es volver el fin de semans del 15 de agosto, una semana después del fútbol, aunque eso dependerá de otro ok de la Secretaría de Deportes.

El Charrúa recibe al fútbol

Mientras la actividad no se reanuda,. El Estadio Charrúa sigue oficiando como refugio para personas en situación de calle con sospechas de covid-19, y esta semana, además de los entrenamiento de Los Teros, empezó a recibir amistosos de equipos de fútbol, lo que le implica poder recibir un poco de ingresos en medio de una compleja situación económica. Además, la segunda división profesional de fútbol pretende jugar la mayoría de sus partidos en el Charrúa, lo que le aseguraría a la URU tener bastante actividad en las próximas semanas, tras la detención de actividades por la pandemia.