XR: el iPhone que cuida el bolsillo

Brian X. Chen / New York Times News Service

Buenas noticias, fieles clientes de Apple: no tendrán que gastar US$ 1.000 en su próximo iPhone. La razón: por unos US$ 750 (en EEUU), podrán adquirir el iPhone XR, el cual es igual de veloz y casi tan capaz como teléfonos similares más caros.

El iPhone más barato, el cual está disponible desde el 26 de octubre en algunos países, es el modelo que la mayoría de las personas debería comprar. Los otros iPhone de este año –en particular, los dispositivos XS y XS Max, que cuestan US$ 1.000 y US$ 1.100 aproximadamente y ya están a la venta– son dispositivos de lujo más adecuados para los entusiastas que están dispuestos a gastar un precio exorbitante por cámaras de una calidad superior o una pantalla gigante.

Para todos los demás, el XR es perfectamente adecuado y tiene pocas desventajas. Su pantalla de 6,1 pulgadas y LCD, una tecnología más antigua, tiene una calidad apenas inferior a la de las pantallas OLED de los teléfonos XS (pero solo notarás la diferencia si eres un fanático de las películas).

La cámara de un solo lente del XR también es menos poderosa que las cámaras de lente dual en los modelos XS. Sin embargo, el XR aún puede producir fotos muy satisfactorias de la gente mediante el modo retrato, también conocido como el efecto bokeh, el cual enfoca nítidamente al sujeto principal de la foto y difumina un poco el fondo.

El XR es un poco menos duradero que sus primos más costosos. La parte posterior es de cristal, pero no es tan resistente como la del XS. La carcasa, o chasis, está hecha de aluminio en vez del acero inoxidable de los teléfonos más caros, el cual es más robusto. No obstante, estas diferencias son insignificantes (yo recomiendo de todas maneras que la gente use un estuche para proteger esas partes del teléfono; llevar un teléfono sin funda es parecido a conducir un auto sin parachoques).

Todos estos puntos negativos de poca importancia siguen siendo una victoria congruente para los consumidores conscientes de los precios, en especial porque los de los teléfonos inteligentes siguen subiendo: hace unos años, los iPhones más baratos costaban unos US$ 650; los precios de los Android de Google y Samsung también se han disparado a un rango de entre US$ 700 y US$ 1.000.

Las ventajas

Después de probar un XR durante cuatro días, esto es lo más destacado.

Apple desarrolló un nuevo tipo de LCD para mejorar la precisión de los colores y meter a presión la pantalla del XR dentro de las esquinas del teléfono. El resultado: Apple la llama pantalla Liquid Retina, la cual se ve mejor –más brillante y más vibrante– que las pantallas de LCD en los iPhones anteriores.

Confieso que tuve problemas para ver la diferencia entre la pantalla Liquid Retina y la OLED de un iPhone XS. Mientras veía Instagram en el XR y el XS, me topé con algunas fotos que claramente se veían mejor en la pantalla OLED del XS. Un ejemplo fue una foto profesional para un artículo de cocina de The New York Times sobre la temporada de cerezas. En la fotografía, que muestra una variedad de cerezas en coloridas cestas, los rojos y los cianes se veían con mayor exactitud en el XS que en el XR, y algunas de las manchas rojas en la mesa de madera eran más visibles en el XS.

Estas desventajas fueron triviales. Lo más probable es que la mayor parte del tiempo que pasas en tu teléfono veas fotos en calidad de aficionado que tomaron amigos y familia, así que vale la pena ahorrarse US$ 250 por tener esta pantalla un poco menos vibrante.

Si intentas elegir entre un XS y un XR, lo más seguro es que la decisión que tomes al momento de hacer la compra gire en torno a la cámara. La cámara de un solo lente del XR toma fotos excelentes y claras con colores vívidos pero, debido a que no cuenta con un segundo lente, es menos capaz de tomar esas atractivas fotos en modo retrato parecidas a las de una cámara réflex digital.

Para lograr el modo retrato con el único lente del XR, Apple utilizó el aprendizaje automático, un procedimiento que involucra computadoras que analizan imágenes a fin de reconocer a la gente en la foto para enfocarla con nitidez y, al mismo tiempo, difuminar el fondo. En el dispositivo, Apple decidió limitar su procesamiento de imágenes asistidas por computadora específicamente a los humanos.

En contraste, el segundo lente de la cámara del XS le ayuda al dispositivo a tomar fotos en modo retrato con una mayor variedad de sujetos, como perros u objetos.

Cuando intentas tomar una foto tipo retrato de algo no humano, la cámara del XR muestra el mensaje: “No se detectó a ninguna persona”. Esto fue lo que me pareció más decepcionante pues soy dueño de un perro y un comidista (lo que a fin de cuentas me llevó a comprar un XS).

En contraste, el Pixel 3 de Google, con un valor de US$ 800, también tiene un solo lente y, con la ayuda del aprendizaje automático, logró un trabajo fantástico en las pruebas que realicé para producir fotos en modo retrato con perros, comida y gente.

Dicho esto, es probable que esta limitante del XR no le importe a la gente que no idolatra a los perros y está más interesada en tomar fotos de, bueno, personas.

Como suele suceder con los dispositivos nuevos, las buenas cosas les llegan a los que saben esperar. Si resististe la tentación de despilfarrar en el XS para esperar por el XR, tu recompensa será un gran teléfono y el dinero que no gastaste.