Xuxa y Pelé: los recuerdos de la conductora sobre su relación con el futbolista

La sociedad brasileña vio y comentó durante años el vínculo entre el astro del fútbol mundial, Pelé —que murió este jueves 29 de diciembre a los 82 años—, y la mujer que se convirtió en la reina de los bajitos, Xuxa. Fútbol y televisión, con una dosis de cuestionamientos y polémicas: casi una telenovela brasilera.

Hace un año, un periodista le preguntó a Xuxa qué significó Pelé en su vida. "Fue una persona que conocí a los 17 años y tuvimos una relación de seis años. Fue una persona importante para mí, quizá mi primer amor... digamos", dijo entonces la rubia en un vivo de Instagram con Luis Erlanger.

La conductora recordó que conoció al ícono del fútbol durante una producción para la tapa de la revista Machete a comienzos de los 80', cuando él tenía 40 años y ella todavía era menor de edad. "Había cuatro modelos, yo, Luiza, Marcia Brito y se suponía que una mujer negra, pero él no quería sacarse fotos con ella. No recuerdo el motivo. Pusieron en ese momento a Miss Brasil, que venía de Brasilia, en la foto. Todas estábamos vestidas de dorado. Fue él que dio el título y la idea, el siempre dijo como se tenían que hacer las cosas en su vida. Salí de frente a él con su mano en la pierna".

Contó que después de la producción de fotos invitó a todos a cenar pero la joven rechazó la invitación explicando que vivía lejos y era menor de edad. El astro del fútbol decidió llamar a la casa de la rubia, aunque su padre cortó el teléfono pensando que era alguien haciéndose pasar por Pelé. Una vez que la familia aceptó comenzaron a salir y empezaron un vínculo que duró cinco años.

"Pelé hablaba en tercera persona", comentó Xuxa. "Están diciendo que Pelé está de novio y necesito ir a un evento, ¿te gustaría acompañar a Pele?", recordó que le dijo el futbolista y contó que se trataba de una persona "muy galante".

La pareja llegó a la tapa de todas las revistas y las polémicas, tanto por la diferencia de más de 20 años de edad entre ambos como por el hecho de que ella era todavía menor de edad llevaron a cuestionamientos sobre el aval de la familia de la modelo mientras otros sospecharon de la relación de una modelo en ascenso con uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

En Memorias, su autobiografía, Xuxa se refirió a su relación: “Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá”.

Xuxa y Pelé formaron una de las parejas más famosas de la década de 1980. El astro del fútbol en un país futbolero y la mujer que se convirtió en una de las personalidades televisivas más grandes del país y Latinoamérica. Pero terminó en medio de rumores de infidelidades.

“Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una 'amistad colorida'”, escribió. Tenía 23 años cuando decidió poner fin a aquel vínculo. "Empecé a descubrir que él no era lo que yo pensaba que era. Esa amistad colorida era una relación abierta, pero sólo para él", dijo la Reina de los Bajitos.