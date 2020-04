Y después, ¿qué? El mundo después de covid-19 y cómo vivir bien ahora

Hola. Hoy es día de Picnic! y el encuentro no se suspende por lluvia ni por pandemia. Y no se suspende porque esta mesa de actividades y lecturas que te propongo yo, y muchas veces me mandás vos, tiene el potencial de transformarse en tu remanso personal, en días en que la ansiedad abunda y, en algunos casos, en los que el tiempo pasa lento. Hoy te propongo que te pongas en “Modo Aprendizaje”; es un modo que nunca deberíamos abandonar en esta vida pero que frecuentemente desdeñamos, apurados por lo “urgente”, por lo que hay que hacer ¡ya ya ya!, por lo que creemos que necesitamos sí o sí. En estos días hemos empezado a aprender que todo lo anterior es muy relativo, pero verdaderamente relativo. Parte de este modo aprendizaje tiene que ver con abrirnos a nuevos conocimientos, sabores, colores y actividades que nunca nos permitimos probar. Hay quienes creen que esta crisis global sin precedentes, al menos para esta generación, cambiará muchas cosas e incluso podría llevar a aislarnos más. Yo, que no soy ni filósofa ni antropóloga, digo que será al contrario. Volveremos a encontrarnos. Mientras tanto yo los encuentro acá y les doy las gracias desde ya por su tiempo. Gracias especiales a todos los lectores que la semana pasada compartieron sus experiencias de vida y de cuarentena a través de mails deliciosos. “Creo que con la serenidad que otorga la sabiduría de una vida maravillosa, dura, triste, con broncas, justicias e injusticias. Y a la vez fresca de risas y miradas, pañales y tortas de cumpleaños, cosechas y aromas a duraznos en la planta”. Así pasa su cuarentena Malena. Soy Carina Novarese y les agradezco sus sugerencias y relatos que me pueden mandar por acá.