No acudiré para esta nota a la autoridad de un poeta. ¡Ya llega! Es navidad. No se por que he recordado con mucho afecto las navidades de Artigas en Purificación. Los tiempos eran diferentes e incluso la celebración tenía un lugar de importancia en la vida del 25 de diciembre. Bien sabían aquellos hombres sencillos que es lo que se celebraba en ese día.

El tiempo ha pasado y ahora nos somos, en general, muy conscientes de los que estamos por celebrar. Sin embargo nos encontramos en un espacio de preparación para la celebración de la Navidad. Este tiempo se llama Adviento para los creyentes. A todos nos encuentra en media de nuestros quehaceres cotidianos. Sin embargo muy pronto veremos manifestaciones externas que observaremos en las vidrieras de los comercios, en los avisos publicitarios con el deseo de prepararnos para una festividad tan grade. Mucho ha cambiado, especialmente en los últimos años, la manera de felicitarnos para esta fiesta. Antes utilizábamos tarjetas navideñas con motivos alusivos, tradición que se remonta a fechas anteriores al primer milenio. La tecnología nos permite ahora llegar súbitamente a los hogares de nuestros familiares, amigos y conocidos, vía Whatsapp, email, reuniones vía Zoom, etc. Faltan algunos días para la Navidad. Un villancico nos ayudará mucho. Sus versos, sencillos, encierran verdades. Niños y adultos conocemos su melodía. Su letra es un mensaje unido a esta gran festividad. Se lo conoce en todo el mundo. Nosotros lo cantamos en nuestra propia lengua: “Noche de paz, noche anunciada, noche de amor, nos ha nacido el Redentor...”