Yacht se armó hasta los dientes: sumó a Agustina Nieto y a otras nueve jugadoras de Biguá

Agustina Nieto, defensora de la selección uruguaya de hockey sobre césped y elegida en el equipo ideal panamericano en 2017, es nueva jugadora de Yacht, las vicecampeonas uruguayas que este año se arman para ganar el título.

Nieto, quien defendía a Biguá, se fue del club junto a otras nueve jugadoras que decidieron tomar un nuevo rumbo.

Además de Nieto, se sumaron a Yacht, Valentina Pezeshknejad, volante central con pasado en la selección uruguaya, Martina Burgos, volante, Federica Burgos, delantera, Daniela Bercovich, lateral-volante, Valentina Egger, golera, Alexandra Melhemm, lateral, y tres jugadoras de reserva: Raquel Ferreiro, central, Valentina Dupont, delantera, y Sofía Greco, delantera.

"La llegada de varias chicas nuevas al equipo es una gran alegría y estamos encantadas de que se sumen al equipo en este proceso nuevo que está arrancando. Y obviamente la llegada de Agus, como capitana de la selección que es, es un plus para todas", dijo a Referí la arquera y referente del equipo Rossana Paselle.

Después de muchos años al frente del club, el entrenador Horacio Motta se fue a Old Christians y con él cambió de equipo para jugar en las azules la jugadora de Yacht María Inés Arigón.

Yacht será dirigido por Joaquín Rodríguez, quien era ayudante de Motta, en conjunto con Ignacio Diz. Seguirá como preparador físico Diego Carluccio.

Diego Pérez, quien terminó la temporada como entrenador de Old Christians tras suceder en el cargo a Diego Laborde, se va a dirigir a Woodlands donde Virginia Silva no seguirá al frente del equipo.

En Biguá también habrá cambio de entrenador. No sigue Patricio Draper y llega en su lugar Matías Torres al tiempo que Valentín Antía asumió como nuevo head coach.

El tricampeón Carrasco Polo perdió a su goleadora Teresa Viana quien se fue a Italiano de Argentina y espera la recuperación de Matilde Kliche, operada el año pasado tras sufrir rotura de ligamentos de la rodilla. A cambio, al caballito retorna para este 2019 la talentosa Elisa Etcheverry tras residir dos años en Nueva Zelanda donde jugó en 2017.

Old Girls, último campeón previo al exitoso ciclo de Carrasco Polo, no presentará esta temporada dos equipos sino uno solo que no estará a cargo de su histórico entrenador Sebastián "Pety"Castillo sino de Matías Pereiro, quien trabajará junto a Jorge Pérez de asistente y Martín Valdez como preparador físico.

Vuelve María Arancibia que el año pasado no jugó. La también histórica goleadora María Noel Pérez del Castillo, pasará a jugar en la reserva tras decidir bajarse del primer equipo azulgrana.

De esta forma, y con varios cambios, el Uruguayo 2019 se apronta para arrancar el 17 de marzo.