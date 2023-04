Yamandú Orsi sobre reforma jubilatoria: "La discusión va perdiendo seriedad"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionó la falta de acuerdo a la interna de la coalición de gobierno para aprobar en el Parlamento la reforma jubilatoria y aseguró que, a medida que pasa el tiempo, la discusión sobre este tema "va perdiendo seriedad".

"Estamos todos sentados en la platea esperando que la coalición multicolor –que tenía todo acordado– termine de acordar, pero cuanto más pasa el tiempo la discusión va perdiendo en seriedad", afirmó en su audición semanal en CW41 de San José.

Orsi –proclamado precandidato a la Presidencia por el Movimiento de Participación Popular (MPP) en un congreso en marzo– destacó que el Frente Amplio (FA) dijo "desde el principio" que en la coalición "ni siquiera" había acuerdo sobre este tema.

"Lo que no está bien es que estos fueran elementos de negociación. O sea, se cambia una ley por otra cuando en realidad lo que tenemos que pensar acá es qué tipo de reforma o de la seguridad social o de las jubilaciones son las que benefician a nuestra gente", expresó.

Y ante la posibilidad de que el FA vuelva al gobierno en 2025 y deba promover cambios sobre la norma (siempre y cuando se apruebe en el Parlamento), aseguró que en el próximo período se tendrá que "seguir incorporando normativas".

"Mejorando y no necesariamente barriendo todo lo que hay. Sino mejorando las propuestas o entendiendo que el camino que se transitó no es el mejor, que puede haber otros", afirmó.

Adicciones y pasta base: un "diálogo de sordos"

El intendente de Canelones también se refirió a un problema que, según dijo, le preocupa de manera "permanente" y sobre el cual consideró los partidos políticos deberían acordar "de cara a las próximas elecciones".

"Hay proyectos en el Parlamento para ser votados e incluso hay diferencias a la interna de los partidos. Me acuerdo cuando Mujica en algún momento me planteó la internación compulsiva y se armó un alboroto bárbaro y después la otra postura de liberalizar absolutamente todo (...) pero siento que hay un diálogo de sordos y no le encontramos la vuelta a este problema fundamental", expresó.

Aunque opinó que las adicciones son un problema de "todas las clases sociales", apuntó que le pega "peor" a los "más pobres".

"Me gustaría que alguien en algún momento pudiera revisar alguna de nuestras cosas y ver qué relación puede haber entre la cantidad de suicidios que uno conoce que existen, de gente joven, de gurisada y estas cosas que nos están pegando muy mal que tiene que ver con la pasta base y vaya a saber con cuántas cosas más", apuntó.

Para Orsi, hoy las "religiones" tienen más estrategias para trabajar sobre estos temas que "el propio Estado". "No hemos hecho tanto o lo necesario para poder decir: 'vamos bien encaminados'", reconoció.