Posadas celebró su centenario con una gran noche en Punta del Este: mirá las fotos
El estudio reunió a más de 600 invitados en Posto 5, en el marco de la conferencia de la International Bar Association
6 de abril 2026 - 11:32hs
Fernando de Posadas, María de Posadas, Daniel González, Tomás Gurmendez.
El estudio Posadas celebró sus 100 años de trayectoria con un evento que reunió historia, emoción y encuentro en el parador Posto 5. La cita convocó a socios, clientes y destacados abogados de América Latina, Estados Unidos y Europa.
En un ambiente distendido frente al mar, los asistentes compartieron una velada marcada por el reencuentro y el intercambio, reflejando el espíritu de comunidad que caracteriza a la firma desde sus orígenes.
Socios históricos, nuevas generaciones de profesionales y referentes del ámbito jurídico internacional se dieron cita en un evento que no solo repasó el camino recorrido, sino que también proyectó el futuro del estudio.
El festejo se consolidó así como uno de los encuentros sociales más destacados en la agenda paralela de la conferencia, reafirmando el posicionamiento de Posadas como una de las firmas de referencia en la región.