Reconocen a una empresa uruguaya entre las organizaciones más destacadas de Iberoamérica: ¿qué hay detrás de este premio?
La compañía fue distinguida en Madrid con el Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025 por su excelencia en gestión y mejora continua
4 de marzo 2026 - 15:30hs
Sofis Solutions fue distinguida con el Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025, uno de los principales reconocimientos a la excelencia en la gestión en Iberoamérica. La premiación se realizó en Madrid, en el marco de la XXVI edición del certamen.
El premio —considerado un “premio de premios”, ya que solo pueden postularse organizaciones que hayan obtenido previamente el Premio Nacional de Calidad en su país— reconoce a empresas con sistemas de gestión sólidos, sostenibles y orientados a la mejora continua.
“Este reconocimiento valida una forma de hacer tecnología centrada en las personas, el impacto positivo y la mejora constante. Nos impulsa a seguir desarrollando soluciones digitales responsables y sostenibles para el sector público y privado de la región”, señalaron desde la dirección de la empresa.
Un proceso de evaluación riguroso y regional
El Premio Iberoamericano de la Calidad es coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionado por Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). El proceso de evaluación incluye la presentación de una memoria técnica, auditorías y la revisión por expertos internacionales.
En la edición 2025 participaron organizaciones de Brasil, Colombia, España, México, República Dominicana y Uruguay, de sectores como energía, finanzas, salud, educación y tecnología.
Proyección regional y consolidación estratégica
Con esta distinción, Sofis Solutions se posiciona entre las compañías tecnológicas más destacadas de la región en materia de excelencia en la gestión y refuerza su apuesta por una transformación digital sostenible, alineada con estándares internacionales de calidad y gobernanza.