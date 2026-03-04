Reconocen a una empresa uruguaya entre las organizaciones más destacadas de Iberoamérica: ¿qué hay detrás de este premio?

Sofis Solutions fue distinguida con el Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025, uno de los principales reconocimientos a la excelencia en la gestión en Iberoamérica. La premiación se realizó en Madrid, en el marco de la XXVI edición del certamen.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El premio —considerado un “premio de premios”, ya que solo pueden postularse organizaciones que hayan obtenido previamente el Premio Nacional de Calidad en su país— reconoce a empresas con sistemas de gestión sólidos, sostenibles y orientados a la mejora continua.

Foto 3 “Este reconocimiento valida una forma de hacer tecnología centrada en las personas, el impacto positivo y la mejora constante. Nos impulsa a seguir desarrollando soluciones digitales responsables y sostenibles para el sector público y privado de la región”, señalaron desde la dirección de la empresa.

Foto 2 Santiago Atella y Gustavo Cirigliano. Un proceso de evaluación riguroso y regional El Premio Iberoamericano de la Calidad es coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionado por Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). El proceso de evaluación incluye la presentación de una memoria técnica, auditorías y la revisión por expertos internacionales.