COMUNICADO

CFA Society Uruguay

Llamado a Asamblea General Ordinaria

24 de octubre 2025
image001 (5)

LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIACION DE PROFESIONALES DE INVERSIÓN DEL URUGUAY (APIU):

En virtud de la resolución adoptada por la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales de Inversión del Uruguay, en sesión celebrada con fecha 15 de Setiembre de 2025, se convoca a los miembros de la Asociación a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en Oficinas de CAF-Am WTC, Torre 3, Of. 1174 el día 28 de Octubre de 2025 a las 18hs con el fin de que los miembros puedan deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día más abajo indicado.

Orden del día Asamblea General Ordinaria

1. Examen y aprobación de balance, memoria e informe de la Comisión Fiscal.

2. Presentación de la gestión realizada por la Comisión Directiva.

3. Presentación de planes e iniciativas para el próximo ejercicio fiscal.

4. Elección de una Comisión Electoral para el proceso de elección de autoridades

5. Cierre de la Asamblea con lectura y suscripción del Acta por el Presidente de la Comisión Directiva y el Secretario ad-hoc designado por la Asamblea a estos efectos

Fabian Ibarburu, CFA Julio Carzoglio, CFA

Presidente Secretario

