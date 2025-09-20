Llamado a Concurso de ingreso a la Camara de Senadores
Llamado a Concurso de ingreso a la Camara de Senadores
4 (cuatro) cargos vacantes del grado Oficial I del Escalafón “R” – Sala y Barra
4 (cuatro) cargos vacantes del grado Oficial I del Escalafón “R” – Sala y Barra
Llamado a Concurso de ingreso a la Camara de Senadores
La Cámara de Senadores llama a concurso de ingreso para cubrir las siguientes vacantes:
4 (cuatro) cargos vacantes del grado Oficial I del Escalafón “R” – Sala y Barra.
Las inscripciones para cubrir dichas vacantes se harán exclusivamente por medio de la página web (www.parlamento.gub.uy) desde las 14:00 horas del día 1 de octubre de 2025 hasta las 14:00 horas del día 15 de octubre de 2025.
El instructivo y formularlo de inscripción, así como las bases generales y las bases particulares, se encuentran a disposición en la página web señalada.