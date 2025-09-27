Dólar
Remates y Legales

Llamado a Concurso de ingreso a la Camara de Senadores

4 (cuatro) cargos vacantes del grado Oficial I del Escalafón “R” – Sala y Barra

27 de septiembre 2025 - 5:00hs
1759940175502-whatsapp-image-2025-09-19-at-23052-pm

Llamado a Concurso de ingreso a la Camara de Senadores

La Cámara de Senadores llama a concurso de ingreso para cubrir las siguientes vacantes:

4 (cuatro) cargos vacantes del grado Oficial I del Escalafón “R” – Sala y Barra.

Las inscripciones para cubrir dichas vacantes se harán exclusivamente por medio de la página web (www.parlamento.gub.uy) desde las 14:00 horas del día 1 de octubre de 2025 hasta las 14:00 horas del día 15 de octubre de 2025.

El instructivo y formularlo de inscripción, así como las bases generales y las bases particulares, se encuentran a disposición en la página web señalada.

