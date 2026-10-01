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Manifiesto: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

1 de octubre de 2026 5:00 hs
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MINISTERIO DE AMBIENTE

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental presentada por PRADERA ROJA S.A. para la convalidación de su forestación ubicada en los padrones 1.075, 13.824, 13.825 y 13.828 de la 10ª sección catastral del departamento de Cerro Largo.

Desde Montevideo se transita por ruta 8, antes de llegar al centro poblado El Arbolito, en el km. 355 de dicha ruta, se toma camino vecinal en dirección oeste y se recorren 16,5 km aproximadamente hasta llegar a la portera del establecimiento.

Se trata de una plantación de Eucalyptus grandis y Eucalyptus dunnii de 421,39 ha afectadas. Los grupos de suelo que fueron afectados con la forestación son los siguientes: 2.14 y 2.11b siendo de prioridad forestal, según decreto 220/010. El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, en las oficinas de Juncal 1385 piso 5, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 25 de septiembre 2026

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