MINISTERIO DE AMBIENTE: Solicitud de Autorización Ambiental Previa MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por IBIRÁ PORÁ SAS para su ampliación forestal a ubicarse en los padrones 599, 673, 2098, 8939 y 10281 de la 3ª sección catastral del departamento de Rivera.

Desde Montevideo, se toma ruta nacional 5, pasando la ciudad de Tacuarembó en el km 407 de la entrada a Bañado de Rocha, se toma un camino vecinal y se recorre en dirección norte hasta llegar a Laureles, allí se toma otro camino y se recorren 2,5 km en dirección norte hasta llegar a la portera del establecimiento.

Se trata de una plantación de Pinus taeda de 351,4 ha afectadas. Los grupos de suelo que están previstos afectar con la ampliación forestal son los siguientes: 7.41, 7.2, G03.3 y 1.24 siendo los dos primeros de prioridad forestal, los dos últimos de no prioridad forestal, según decreto 220/010.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, en las oficinas de Juncal 1385 piso 5, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 20 de agosto 2025