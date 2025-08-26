Dólar
/ Remates y Legales / COMUNICADO

MINISTERIO DE AMBIENTE: Solicitud de Autorización Ambiental Previa MANIFIESTO

26 de agosto 2025 - 11:38hs
image

MINISTERIO DE AMBIENTE

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por IBIRÁ PORÁ SAS para su ampliación forestal a ubicarse en los padrones 599, 673, 2098, 8939 y 10281 de la 3ª sección catastral del departamento de Rivera.

Desde Montevideo, se toma ruta nacional 5, pasando la ciudad de Tacuarembó en el km 407 de la entrada a Bañado de Rocha, se toma un camino vecinal y se recorre en dirección norte hasta llegar a Laureles, allí se toma otro camino y se recorren 2,5 km en dirección norte hasta llegar a la portera del establecimiento.

Se trata de una plantación de Pinus taeda de 351,4 ha afectadas. Los grupos de suelo que están previstos afectar con la ampliación forestal son los siguientes: 7.41, 7.2, G03.3 y 1.24 siendo los dos primeros de prioridad forestal, los dos últimos de no prioridad forestal, según decreto 220/010.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, en las oficinas de Juncal 1385 piso 5, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 20 de agosto 2025

Ministerio de Ambiente

